Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которых в последние дни июля ждет успех, а знатоки карт Таро сделали расклад для всех представителей зодиакального круга на первый день новой рабочей недели — 28 июля.

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ОВЕН — Туз Жезлов

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Овнов рекомендует знаку не распылять силы на второстепенные дела, полностью сосредотачиваясь на рабочих заданиях, пишет slovofraza.com. Усилия знака будет оценено, как бы ни был труден этот путь Карта Таро рекомендует Овнам действовать решительно, но и не терять гибкости в подходах. День ожидается насыщенным, полным вызовов и неожиданных событий. Он отлично подходит для начала новых проектов или реализации давно задуманного.

ТЕЛЕЦ — Верховный Жрец

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Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Тельцов рекомендует знаку быть мудрым и терпеливым в общении с окружающими, не требовать от них слишком многого. Добрые намерения и уверенная неторопливость подействуют лучше, чем аврал и придирки. День благоприятен для духовных практик, размышлений и принятия важных решений.

БЛИЗНЕЦЫ — Рыцарь Мечей

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Близнецов рекомендует знаку быть готовым к активным действиям и, не исключено, к конфликтным ситуациям. Карта Таро предупреждает, что знак столкнется с ситуацией, в которой ему придется отстаивать свои интересы. Это могут быть как просто недоразумения с окружающими, так и оговор. Близнецам советуют проявлять настойчивость и холодный расчет, чтобы решить все в свою пользу.

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РАК — Тройка Мечей

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Раков предупреждает знак о возможности эмоциональных испытаний, конфликтов, связанных с близкими людьми. Карта Таро рекомендует Ракам открыто говорить о своих чувствах., а не замыкаться в себе — искренность поможет сгладить конфликт. Вызов дня — научиться отпускать старые обиды и уметь смотреть на происходящее с другой стороны.

ЛЕВ — Король Денариев

Таро-расклад на 28 июля 2025 года для Львов предупреждает о достаточно трудном дне, который может быть связан с преодолением личных страхов или выходом из зоны комфорта. Не исключено, что Львам придется серьезно поработать над проектом, требующим много сил, однако на первый взгляд не выглядящим перспективным. Тем не менее, приобретенный опыт будет бесценным. Совет дня — не бояться оправданного риска.

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ДЕВА — Двойка Денариев

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Дев советует знаку обратить внимание на то, что его окружает. Возможно, у знака возникнет желание изменить круг общения или пересмотреть приоритеты. Совет карты — уметь быть гибким и адаптивным. День подходит для начала чего-то нового, однако все происходить должно продумано и постепенно — без резких движений.

ВЕСЫ — Четверка Кубков

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Весов предупреждает о дне размышлений и преодолений внутренних барьеров. То, что будет происходить, может показаться проверкой на прочность. Совет карты — пройти через трудностью и стать более уверенным в себе. Важно анализировать свои действия, а не прокрастинировать. И уже к вечеру Весы смогут почувствовать, что усилия были приложены не зря.

СКОРПИОН — Тройка Жезлов

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Скорпионов предупреждает, что не следует за материальным забывать о духовном — иначе вся эта суета в конце концов вызовет ощущение пустоты. Совет карты — восстановление, отдых, новые идеи. Завтра не следует спешить и чрезмерно себя нагружать. Если это возможно, стоит заниматься лиш теми делами, которые приносят радость и удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ — Мир

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Стрельцов обещает подарки судьбы и приятные неожиданности. Это может быть как встреча с человеком, который сыграет важную роль в будущем, так и успех на работе. Карты советуют Стрельцам быть готовыми к переменам и принимать подарки судьбы с благодарностью, делая шаги навстречу новым возможностям.

КОЗЕРОГ — Дьявол

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Козерогов советует знаку не поддаваться унынию, негативным мыслям и не накручивать себя. Карта предупреждает, что страхи и иллюзии могут помешать Козерогам видеть реальные перспективы. Так что завтра лучше сосредоточиться на позитиве — удача на стороне знака. Совет дня — освободиться от ненужных привязанностей, это сделает знак сильнее.

ВОДОЛЕЙ — Правосудие

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Водолеев предполагает, что нынешний понедельник для знака станет днем восстановления справедливости. Водолеи, которых обидели, могут получить извинения от обидчика. А если они ошиблись сами, то сегодня представится возможность все исправить. Совет дня — взглянуть на ситуацию объективно и сделать первый шаг к примирению.

РЫБЫ — Шут

Таро-прогноз на 28 июля 2025 года для Рыб не исключает, что знак может чувствовать себя растерянным перед будущим. Совет карты — двигаться вперед несмотря на существующие сомнения и неясность пути. Рыбам стоит доверять своей интуиции — и удача будет на их стороне. День подходит для начала чего-то нового и креативного подхода к делам.

Восточный гороскоп на неделю 28 июля — 3 августа для всех знаков Зодиака читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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