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Счастливые цифры и цвета: что поможет каждому знаку Зодиака привлечь деньги и любовь в августе
Астрологи утверждают, что сегодня, 28 июля, хорошо начинать новые проекты и получать новые знания. Пройдет буквально пару дней, и второй месяц лета завершится. Впереди — август, который также сможет подарить знакам Зодиака немало особых шансов.
А чтобы настроиться на удачную волну, стоит обратить внимание на счастливые цвета и цифры, именно они станут личным кодом удачи, пишет «РБК-Украина».
Овен
В августе вам захочется прорывов и драйва, а энергия Вселенной вам в этом будет способствовать. Глубокий бордовый цвет поможет заявить о себе, усилить уверенность и привлечь финансовые возможности.
Числа 1 и 11 — это ваши сигналы к действию, не стоит сомневаться, если их увидите. А еще они подсказывают, что успех будет там, где вы скажете «да» новому.
Телец
Август призывает вас позаботиться о стабильности. Спокойные природные цвета, такие как песочный, зеленый, светло-коричневый помогут вам заземлиться и избежать лишних эмоций. Особенно в финансах.
Цифры 6 и 24 поддержат вас в серьезных разговорах, важных покупках. Также они станут вашим «зеленым светом» — когда Вселенная подкинет вам эти числа, пора рисковать.
Близнецы
Вы уже в омуте событий, а август лишь усугубит этот темп. Синий и серебристый цвет помогут сохранять ясность мыслей и держать баланс между обязанностями и вдохновением.
Цифры 3 и 9 укажут на шансы и привлекут успех. В августе будьте внимательны к случайным встречам и предложениям.
Рак
Месяц будет эмоционально насыщенным, но вы сможете сохранить внутреннюю цельность. Молочный, перламутровый и голубой цвета напомнят вам о силе мягкости.
Цифры 2 и 20 усилят вашу интуицию, именно она поможет сделать правильный выбор в любви или не сказать лишнего там, где нужно молчать.
Лев
Этот месяц — ваше звездное время. Золотой и насыщенно-желтый цвет активируют харизму, а еще поспособствуют получению признания или бонуса.
Числа 5 и 55 в августе будут вашим ключом к успеху. С ними вы сможете совершить прыжок в карьере или в отношениях. Главное, чтобы вы не боялись собственного сияния.
Дева
Август будет неспешным, но плодотворным. Бежевый, оливковый и оттенки земли сделают вас более внимательными к деталям. Они станут союзниками по делам, где важна собранность.
Цифры 4 и 14 помогут понять, что все обстоит правильно. Они активируют практичность и принесут выгоду от решений, принятых интуитивно, но разумно.
Весы
Вам захочется нежности красоты и гармонии. Розовый и небесно-голубой не только украсят август, но и активируют сердце. Этот месяц будет щедрым на симпатии, приглашения и неожиданные романтические жесты.
Цифры 7 и 17 подскажут правильный момент, когда следует сделать шаг навстречу. Обращайте внимание на знаки Вселенной, ведь она дает их нечасто, но очень точно.
Скорпион
В августе вы почувствуете, как все дурное отступает. Темно-фиолетовый и черный цвета наполнят вас глубиной и силой. Они помогут трансформировать негатив в пользу и выйти из внутренней борьбы победителем.
Цифры 8 и 18 поддержат вас в важных финансовых решениях и помогут не бояться покорять новые высоты.
Стрелец
Этот месяц — ваш шанс поймать удачу за хвост. Желтый и мандариновый подчеркнут вашу легкость и открытость, привлекут к вам нужных людей.
Цифры 9 и 27 обещают неожиданные сюрпризы. Вас ждут чудеса: от новостей, которые заставят прыгать от радости, до поездок, которые изменят отношения.
Козерог
Август хочет, чтобы вы немного отпустили контроль. Коричневый и графитовый цвета помогут оставаться собранными даже тогда, когда вокруг все меняется.
А вот цифры 10 и 22 принесут немного понимания во всем этом хаосе. Используйте их для стратегических шагов и вас обязательно услышат.
Водолей
В августе вам следует больше себе доверять. Бирюзовый и мятный цвета активируют вашу интуицию, сделают мысли более ясными. Одежда и украшения таких оттенков — ваш маст-хев последнего месяца этим летом.
Цифры 1 и 13 помогут найти нестандартное решение и даже совершить прорыв в той сфере, где долго была тишина.
Рыбы
Для вас этот месяц будет мечтательным, но плодотворным. Лавандовый и аквамариновый цвет усилят творчество, откроют новые эмоциональные грани в отношениях. В личной жизни возможны неожиданные перемены.
Цифры 7 и 21 — ваши союзники в серьезных разговорах, во внутренних изменениях и в поиске вдохновения. Используйте их и ищите знаки с ними, когда поймете, что теряете вдохновение.
О том, каким четырем знакам Зодиака будет особенно везти с деньгами в августе, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay345
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