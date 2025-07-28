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«Спасибо за это, Господи»: Иво Бобул признался, какую пенсию получает после повышения
Народный артист Украины Иво Бобул не привык замалчивать вещи, которые считает несправедливыми по отношению к себе и своим заслугам перед родной страной. Он один из немногих, кто отважился и раскритиковал размер своей пенсии, за которую ему «стыдно» за государство.
О том, как сложилась его судьба в поисках справедливости, артист рассказал в интервью «ТСН». Если раньше певец получал 5 тысяч гривен, то сумма выплат выросла вдвое и составляет 10 тысяч. Несмотря на это он не считает ее равноценным собственному вкладу в развитие культуры и искусства страны.
«Стыдно, люди. Стыдно просто. Значит, человек, который носил в кабинет одну бумагу сюда, одну бумагу — туда, то 40−50 тысяч, а тебе — 10. Ну, ничего. Спасибо за это, Господи», — отметил Бобул.
Ранее певец более критично высказывался относительно размера ввыплат. Так, в одном из интервью он подчеркнул, что они не соответствуют размерам его многолетнего стажа.
Как известно, сценическую деятельность начал в 1980-х годах как участник вокально-инструментальных ансамблей, а затем как сольный исполнитель. В его наследии — многочисленные песни, ставшие шлягерами. Среди самых известных хитов — «Если любишь — люби», «Все золото мира», «А липы цветут», «Осенний сад» и другие.
В свои 72 года Бобул продолжает давать концерты, участвовать в разных проектах и заниматься музыкальной деятельностью. Он также работает преподавателем и возглавляет кафедру эстрадного пения, позволяющую получать дополнительный доход.
Ранее 65-летний актер Виктор Андриенко, игравший Шпикуляка в популярном в 90-е годы «Шоу долгоносиков», признался, что получает небольшую пенсию. Одна из причин — потеря документов о его работе в 90-х годах прошлого столетия.
Фото из открытых источников377
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