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Известный на весь мир рокер отметил 82-й день рождения вместе с 38-летней невестой и их сыном
Фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер отметил свой 82-й день рождения вместе с 38-летней невестой Мелани Хэмрик, которую совсем не смущает разница в возрасте, и их восьмилетним сыном Деверо Октавианом Безилом.
О том, как проходила вечеринка, Мелани рассказала на своей странице в соцсетях. «С днем рождения», — лаконично подписала она снимки с небольшого домашнего торжества.
Напомним, что Джаггер и Хэмрик познакомились в 2014 году во время гастролей The Rolling Stones в Японии. Два года спустя экс-балерина родила от музыканта сына, а весной этого года призналась, что она и Джаггер уже несколько лет как обручены.
Впрочем, свадьбу они пока так и не сыграли.
Примечательно, что с Мелани Мик познакомился еще до смерти его давней любимой Лорен Скотт, которая покончила с собой в марте 2014 года. А после рождения Деверо у музыканта были отношения с 22-летей продюсером Нур Альфаллой. Официально Джаггер был женат только дважды, кроме младшего сына, у него есть еще семь детей от разных женщин, некоторые из них уже тоже стали родителями.
Напомним, что в прошлом году Джаггер занял 315-е место в списке британских богачей по версии Sunday Times. Его состояние оценивало в 415 мильфонов фунтов стерлингов.
Фото с instagram.com/melhamric291
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