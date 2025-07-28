Известный на весь мир рокер отметил 82-й день рождения вместе с 38-летней невестой и их сыном

Фронтмен рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер отметил свой 82-й день рождения вместе с 38-летней невестой Мелани Хэмрик, которую совсем не смущает разница в возрасте, и их восьмилетним сыном Деверо Октавианом Безилом.

ВІДЕО ДНЯ

О том, как проходила вечеринка, Мелани рассказала на своей странице в соцсетях. «С днем рождения», — лаконично подписала она снимки с небольшого домашнего торжества.

Фото с instagram.com/melhamric

Напомним, что Джаггер и Хэмрик познакомились в 2014 году во время гастролей The Rolling Stones в Японии. Два года спустя экс-балерина родила от музыканта сына, а весной этого года призналась, что она и Джаггер уже несколько лет как обручены.

РЕКЛАМА

Фото с instagram.com/melhamric

Впрочем, свадьбу они пока так и не сыграли.

РЕКЛАМА

Примечательно, что с Мелани Мик познакомился еще до смерти его давней любимой Лорен Скотт, которая покончила с собой в марте 2014 года. А после рождения Деверо у музыканта были отношения с 22-летей продюсером Нур Альфаллой. Официально Джаггер был женат только дважды, кроме младшего сына, у него есть еще семь детей от разных женщин, некоторые из них уже тоже стали родителями.

Напомним, что в прошлом году Джаггер занял 315-е место в списке британских богачей по версии Sunday Times. Его состояние оценивало в 415 мильфонов фунтов стерлингов.

Фото с instagram.com/melhamric

РЕКЛАМА

291

Читайте нас в Facebook