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«Ежедневно ее бьют»: британская телеведущая встала на защиту Меган Маркл

16:32 28 июля 2025
Меган Маркл

Актриса и телеведущая Дениз Уэлч поделилась своими взглядами на Меган Маркл и принца Гарри во время выступления на американском ток-шоу Watch What Happens Live With Andy Cohen, пишет GB News.

Во время разговора с ведущим Энди Коэном зрительница по имени Жасмин попросила поделиться своими впечатлениями о том, как британская общественность сейчас относится к герцогу и герцогине Сассекским. В ответ Уэлч взглянула на аудиторию в студии, прежде чем начать пылкую защиту супругов:

«Ну, у меня совсем другое мнение, чем у многих людей, и я выражаю это в шоу, которое веду дома, под названием Loose Women. Я единственный человек, поднимающий флаг Гарри и Меган, хотя я их не знаю. Я встречалась с несколькими членами королевской семьи много лет, но никогда не виделась с Сассексами. Однако я просто думаю, что уровень травли со стороны прессы, британской и американской, которую эта женщина получает… Помните, она была в тех комнатах, многих из них, как молодая темнокожая американка. Она имела голос в ЮНИСЕФ и Организации Объединенных Наций. Она была во многих этих комнатах, прежде чем Гарри и я просто пытаемся встать на защиту. Вы должны помнить, что это мальчик, которого заставили в 12 лет идти за гробом своей матери. Его отец был неверным, и он вырос в таком мире».

Уэлч добавила, что Гарри и Меган любят друг друга и что муж верен своей любимой.

«Ее высмеивали и ненавидели. А что она на самом деле сделала? И каждый день ее бьют», — возмущается Дениз.

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Ее пылкую речь аудитория встретила аплодисментами, а Энди похвалил ее словами: «Хороший ответ».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что принц Гарри решил вступиться в жену, назвав ее «самой затролленной женщиной в мире».

Читайте также: Бери пример с Гарри: Меган Маркл объяснили, почему ее шоу так беспощадно критикуют

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