- 09:43 На каких каналах сегодня смотреть онлайн «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: расписание трансляций и прогноз на отборочный поединок Лиги чемпионов
- 09:33 Нацполиция расследует возможные злоупотребления аптек относительно ценообразования на лекарства
- 08:59 Обвинения Александра Грановского во влиянии на КНДИСЭ, Вовка и Чауса не подтвердились: постановление суда
- 08:54 Ночью враг ударил по роддому и больнице на Днепропетровщине и исправительной колонии в Запорожье: много погибших
- 08:18 Рыбы должны проявить терпение в отношениях, а Девам стоит быть настойчивыми: гороскоп на 29 июля
- 28.07 22:28 Какие детали делают одежду недолговечной: знание этих нюансов поможет вам избежать разочарований
- 28.07 22:02 Шоколадное наслаждение: готовится так быстро, что вы не поверите
- 28.07 21:32 В фате и с новой песней: Екатерина Бужинская взорвала сеть
- 28.07 21:03 Есть несколько хитростей: как быстро и вкусно заготовить хрен
- 28.07 20:44 «То, как порезаны овощи, влияет на вкус салата», — кулинар Оксана Вознюк
- 28.07 20:34 Единственный сын у матери: на Харьковщине пал защитник с Ровенщины
- 28.07 20:06 Персики, консервированные половинками: рецепт, в котором не требуется стерилизация
«Ежедневно ее бьют»: британская телеведущая встала на защиту Меган Маркл
Актриса и телеведущая Дениз Уэлч поделилась своими взглядами на Меган Маркл и принца Гарри во время выступления на американском ток-шоу Watch What Happens Live With Andy Cohen, пишет GB News.
Во время разговора с ведущим Энди Коэном зрительница по имени Жасмин попросила поделиться своими впечатлениями о том, как британская общественность сейчас относится к герцогу и герцогине Сассекским. В ответ Уэлч взглянула на аудиторию в студии, прежде чем начать пылкую защиту супругов:
«Ну, у меня совсем другое мнение, чем у многих людей, и я выражаю это в шоу, которое веду дома, под названием Loose Women. Я единственный человек, поднимающий флаг Гарри и Меган, хотя я их не знаю. Я встречалась с несколькими членами королевской семьи много лет, но никогда не виделась с Сассексами. Однако я просто думаю, что уровень травли со стороны прессы, британской и американской, которую эта женщина получает… Помните, она была в тех комнатах, многих из них, как молодая темнокожая американка. Она имела голос в ЮНИСЕФ и Организации Объединенных Наций. Она была во многих этих комнатах, прежде чем Гарри и я просто пытаемся встать на защиту. Вы должны помнить, что это мальчик, которого заставили в 12 лет идти за гробом своей матери. Его отец был неверным, и он вырос в таком мире».
Уэлч добавила, что Гарри и Меган любят друг друга и что муж верен своей любимой.
«Ее высмеивали и ненавидели. А что она на самом деле сделала? И каждый день ее бьют», — возмущается Дениз.
Ее пылкую речь аудитория встретила аплодисментами, а Энди похвалил ее словами: «Хороший ответ».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что принц Гарри решил вступиться в жену, назвав ее «самой затролленной женщиной в мире».
204
Читайте также: Бери пример с Гарри: Меган Маркл объяснили, почему ее шоу так беспощадно критикуют
Читайте нас в Facebook
В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов
Овнам — «Маг», Львам — «Сила», а Близнецам — «Колесо Фортуны»: Таро-прогноз и советы карт на 29 июля