Наконец-то отдыхаем с тобой: популярные артисты поразили признанием

Известные артисты Павел Зибров и Ирина Билык, которая заинтриговала поклонников, удивили сеть. Певцы показали, как отдыхают вдвоем на даче Зиброва под Киевом. На своей странице в социальной сети Павел Николаевич выложил видео, на котором вместе с Билык идет жарить шашлык.

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«Сегодня просто замечательный день, — прокомментировала Билык. — Мы, наконец, отдыхаем с тобой, Паша».

«Без концертов, без гламура, без макияжа, натурель, — подхватил Павел Николаевич и добавил, что Ира привезла с собой хорошую погоду. — Здесь у нас курочка, ребрышки и шашлык».

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«И пара моих бывших», — шутя добавила Билык.

Подписчики отреагировали на видео артистов и заценили острую реакцию Ирины.

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«Простенько, непринужденно и по-домашнему тепло, — написали под видео. — Ира, Павел Николаевич, вы КЛАССНЫЕ!»

«Вот это у вас компания, легенды», — отреагировали в сети.

«Ируся как что-то скажет, — порадовались в комментариях. — Классная».

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Ранее сеть отреагировала на новую версию хита Ирины Билык.

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