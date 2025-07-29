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Наконец-то отдыхаем с тобой: популярные артисты поразили признанием
Известные артисты Павел Зибров и Ирина Билык, которая заинтриговала поклонников, удивили сеть. Певцы показали, как отдыхают вдвоем на даче Зиброва под Киевом. На своей странице в социальной сети Павел Николаевич выложил видео, на котором вместе с Билык идет жарить шашлык.
«Сегодня просто замечательный день, — прокомментировала Билык. — Мы, наконец, отдыхаем с тобой, Паша».
«Без концертов, без гламура, без макияжа, натурель, — подхватил Павел Николаевич и добавил, что Ира привезла с собой хорошую погоду. — Здесь у нас курочка, ребрышки и шашлык».
«И пара моих бывших», — шутя добавила Билык.
Подписчики отреагировали на видео артистов и заценили острую реакцию Ирины.
«Простенько, непринужденно и по-домашнему тепло, — написали под видео. — Ира, Павел Николаевич, вы КЛАССНЫЕ!»
«Вот это у вас компания, легенды», — отреагировали в сети.
«Ируся как что-то скажет, — порадовались в комментариях. — Классная».
Ранее сеть отреагировала на новую версию хита Ирины Билык.300
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