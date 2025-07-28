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В рф новый дедлайн для заключения мира с Украиной — 10−12 дней с сегодняшнего дня: Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с путиным
Президент США Дональд Трамп установил новый, значительно более короткий срок для российского лидера владимира путина, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной, передает Радио Свобода.
«Я объявляю новый предельный срок продолжительностью 10 или 12 дней», — заявил Трамп 28 июля на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По словам Трампа, «10 или 12 дней будут считаться с сегодняшнего дня». Этот новый срок значительно сокращает ранее предоставленный россии 50-дневный период для достижения мирного соглашения. Президент США выразил «разочарование в президенте путине» и заявил о намерении сократить срок, поскольку, по его мнению, российский лидер «уже знает ответ» на его предложения и дальнейшие события.
Также Трамп заявил, что больше нет интереса встречаться с путиным и разговаривать с ним, но в то же время, по его словам, россия должна заключить соглашение о прекращении войны в Украине, информирует «Укринформ».
«Я не знаю. Я не рассматриваю. Знаете, мне больше не очень интересно разговаривать», — заметил Трамп в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность встречи с путиным.
Когда президента США спросили, что он собирается делать по завершении ультиматума, Трамп отметил, что введет «вторичные санкции», если соглашение не будет заключено.
«И возможно, мы заключим соглашение, я не знаю», — продолжил он.
Предыдущий 50-дневный срок Трамп предоставил россии ровно две недели назад, 14 июля. Тогда он выступил с жесткой критикой в адрес россии и лично путина за нежелание достичь мира. По истечении этого срока, истекавшего 3 сентября, Трамп, по его словам, был готов ввести санкции, прежде всего, высокие пошлины в отношении самой россии и тех стран, которые покупают у нее энергоносители.
В конце прошлой недели госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что президент Трамп «теряет терпение» в связи с поведением россии в конфликте с Украиной и «теряет желание продолжать ждать» от Москвы любых шагов, которые могли бы привести к завершению войны. Рубио в интервью Fox News отметил, что без поддержки закупающего у россии нефти Китая путин «не мог бы выдержать этой войны».
Как писали «ФАКТЫ», американский президент также рассматривает возможность предоставления новой финансовой помощи Украине впервые с момента своего вступления в должность.207
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