На фоне разочарования путиным президент Дональд Трамп объявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% по отношению к россии и ее торговым партнерам, если не будет достигнуто мирное соглашение между рф и Украиной в течение 50 дней.

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«Я разочарован президентом путиным, потому что думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, кажется, до этого не дошло. Исходя из этого мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашения в течение 50 дней. И они будут на уровне 100%», — сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте.

По словам президента США, США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине за счет европейцев.

Координацией поставок американского оружия Украине будут руководить НАТО и постпред США при Альянсе.

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Он также заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.

«У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем — или значительную их часть… И это можно сделать очень быстро» , — заявил Трамп.



«17 систем Patriot готовится к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество этих систем будут на поле боя» , — добавил он.

Президент США также заявил, что недоволен путиным: «я кладу трубку, говорю, это был отличный разговор, а потом летят ракеты на Киев. Разговоры не имеют значения».

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Трамп уверен, что путин его «не обманет», а «когда разговоры заканчиваются — начинаются действия».

Напомним, в последнее время президент США Дональд Трамп сменил риторику в отношении российского диктатора путина на фоне масштабных обстрелов Украины .

Американский президент также рассматривает возможность предоставления новой финансовой помощи Украине впервые с момента своего вступления в должность.

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