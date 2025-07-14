- 19:55 Тельцам — «Маг», Ракам — «Высший Суд», а Козорогам — «Луна»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июля
- 19:38 Северная Корея поставила россии огромное количество снарядов калибра 152 мм: цифра шокирует
- 19:15 Копия папочки: популярная актриса показала отдых с маленьким сыном
- 19:13 50 дней на мирное соглашение или 100% тарифы рф, — Трамп
- 18:45 В США массово увольняют следователей, которые вели дела против Трампа, — СМИ
- 18:14 Министром образования не может быть плагиатор, коррупционер, сторонник Шкарлета: студенты вышли против Витренко
- 18:01 Больше не вместе: популярная актриса рассталась с возлюбленным
- 17:56 Нацбанк меняет правила переводов с карты на карту: что придется указывать в переводах украинцам
- 17:29 Лишь ступенька к славе и богатству: принц Уильям о Меган Маркл и Гарри
- 16:59 Это только начало: популярная певица поразила новостью
- 16:30 Если Украина падет, это будет эпическим стратегичским поражением Запада: в Британии предупреждают о катастрофе
- 16:26 Аренда квартир подорожала на 4,5% с начала года: где самые высокие цены в Украине
50 дней на мирное соглашение или 100% тарифы рф, — Трамп
На фоне разочарования путиным президент Дональд Трамп объявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% по отношению к россии и ее торговым партнерам, если не будет достигнуто мирное соглашение между рф и Украиной в течение 50 дней.
«Я разочарован президентом путиным, потому что думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, кажется, до этого не дошло. Исходя из этого мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашения в течение 50 дней. И они будут на уровне 100%», — сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте.
По словам президента США, США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине за счет европейцев.
Координацией поставок американского оружия Украине будут руководить НАТО и постпред США при Альянсе.
Он также заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
«У нас есть одна страна, которая готовит к отправке 17 систем Patriot. Им они не понадобятся. Поэтому мы договоримся о том, куда отправить эти 17 систем — или значительную их часть… И это можно сделать очень быстро» , — заявил Трамп.
«17 систем Patriot готовится к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество этих систем будут на поле боя» , — добавил он.
Президент США также заявил, что недоволен путиным: «я кладу трубку, говорю, это был отличный разговор, а потом летят ракеты на Киев. Разговоры не имеют значения».
Трамп уверен, что путин его «не обманет», а «когда разговоры заканчиваются — начинаются действия».
Напомним, в последнее время президент США Дональд Трамп сменил риторику в отношении российского диктатора путина на фоне масштабных обстрелов Украины .
Американский президент также рассматривает возможность предоставления новой финансовой помощи Украине впервые с момента своего вступления в должность.59
Читайте нас в Facebook
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)