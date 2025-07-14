Трамп впервые рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины: что об этом известно

Американский президент рассматривает возможность предоставления новой финансовой помощи Украине впервые с момента своего вступления в должность в январе, сообщило несколько дипломатических источников. Они указали, что новое финансирование может быть предназначено для того, чтобы послать сигнал россии, которая в последние дни нанесла Украине массированные удары беспилотниками и ракетами, пишет CBS News.

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Ранее Трамп намекнул, что планирует послать Украине больше оборонительного оружия. Лишь несколько дней назад его администрация приостановила некоторые поставки оружия — шаг, который один из чиновников Белого дома назвал частью более широкого глобального пересмотра передачи оружия.

Источник возможного нового финансирования для Украины остается непонятным. Но американские чиновники сообщили CBS News, что Трамп располагает 3,85 млрд долларов, оставшихся от президента Джо Байдена на вывод войск, которые могут быть использованы для отправки американского военного оборудования в Украину.

Бывшие чиновники также сообщили, что президент имеет полномочия конфисковать около 5 млрд долларов иностранных российских активов и направить эти средства Украине, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались такой возможностью.

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В последние дни россия вызвала гнев американского президента. На прошлой неделе он сказал журналистам, что был «очень разочарован» разговором с президентом путиным, а позже предположил, что удары россии по Украине могут побудить его прислать Украине больше оружия.

На днях Альянс сообщил CBS News, что сотрудничает со странами-членами, чтобы «немедленно» перевезти в Украину боеприпасы и средства противовоздушной обороны американского производства, но отказалась объяснить, создан ли для этого какой-то новый механизм. Днем ранее, по данным дипломатических источников, Трамп разговаривал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить вопрос приобретения европейскими партнерами оборудования американского производства.

Законодательство США требует от стран получать разрешение перед передачей любого оборудования американского производства третьим сторонам, таким как Украина. Во времена как Трампа, так и Байдена федеральное правительство одобряло передачу оборудования других стран Украине.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что путин не обращает внимания на публично заявленное Дональдом Трампом разочарование в нем и продолжает наступление в Украине с новой силой, уже учитывая возможность нового давления со стороны США.

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