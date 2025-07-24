Готовили двойной теракт возле областного ТЦК: в Николаеве СБУ задержала российских агентов

Россия не только дронами активно атакует украинские ТЦК с целью сорвать мобилизацию, но и посылает своих агентов-террористов.

Так, СБУ на днях задержала двух агентов фсб, готовивших двойной взрыв в Николаеве.

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По информации спецслужбы, план врага заключался в том, чтобы сначала взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) возле админздания областного ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Так враг планировал убить максимальное количество людей в надежде расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе.

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Подготовкой теракта занимались два агента фсб, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

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Одним из них оказался 38-летний житель Кировоградщины, попавший во внимание оккупантов, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии. После вербовки его задачей было снарядить СВУ и заложить их в тайники.

Непосредственным исполнителем запланированного теракта оказался 18-летний житель Киевщины, попавший на крючок фсб при поиске легких денег на Телеграмм-каналах. По инструкции куратора юноша забрал из тайников в Херсоне и Николаеве два СВУ. Один из них спрятал в мусорной урне возле николаевского ТЦК, другой заложил рядом.

В этот момент сотрудники СБУ задержали его «с поличным» и тем самым сорвали планы врага.

На месте происшествия у агента изъят телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

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Следователи Службы безопасности сообщили исполнителю о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).

Другого агента задержали по месту жительства. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала агента фсб рф, которого россияне планировали «втемную» взорвать возле ТЦК в Кривом Роге.

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