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Что подарить боссу на день рождения: также важно знать, какие подарки неуместны
Чтобы выбрать оптимальный подарок боссу, нужно учитывать его или ее интересы и предпочтения. Вот несколько идей для подарков. Это может быть книга, по тематике, связанной с работой или хобби — например, футболом или горнолыжным спортом. Возможно, он или она что-то коллекционирует — тогда идеальным подарком будет книга по этой теме. Прекрасный подарок — изысканный кофе или чай. Их можно дарить в наборе с чашкой или блюдцем. Если дарите кофе, можно вручить и красивую турку.
Избегайте слишком личных подарков — например, парфюмерии. Не стоит дарить запонки, галстук мужчине-боссу, а женщине-боссу — браслет на ногу или мягкую игрушку в качестве подвески на сумку. Ведь ваши вкусы могут не совпадать.
Не дарите конфеты тем, кто их не ест. Не дарите громоздких подарков — к примеру, напольную вазу.
Подарок боссу должен быть символическим. Он не должен быть слишком дорогим. Лучший подарок тот, который дарит положительные эмоции.
Прежде чем дарить подарок, учтите все эти нюансы.
Напомним о золотом правиле выбора подарка для дорогого вам человека.
Фото из альбома Ольги Сметанской112
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