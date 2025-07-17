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Стиль жизни

Самый модный сувенир-2025: как выбрать подарок

22:27 17 июля 2025
Сувенирная подвеска. Фото Ольги Сметанской

Подвеска на сумку — лучший сувенир, который вы можете привезти сестре, подруге, коллеге из путешествия. Эта вещица сейчас на пике моды — и это первый и главный аргумент. Очень важно, что сейчас вешают на сумку не один такой брелок, а несколько, поэтому ваш подарок не будет лишним.

Как выбрать такую подвеску? Прежде всего вешают на сумку брелки-талисманы. Например, это может быть знак зодиака — скажем, рыбка или львенок, либо первая буква имени. Актуальны подвески с мягкими игрушками — медвежонком, собачкой, белочкой, лошадкой… Практически каждой женщине понравится брелок в виде цветка — розы или ромашки.

Беспроигрышный вариант — сердечко. Кстати, сердца актуальны в украшениях и декоре одежды. Очень красиво смотрятся на сумке расписные яркие шары.

Подвеска может быть из ткани, экокожи, металла, дерева…

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Функциональной подвеской может быть кошелечек для мелочи или стильный фонарик.

Сумку также можно украсить платком, который является хорошим подарком, если имеет красивую вдохновляющую расцветку.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие подарки могут испортить настроение вашим близким и друзьям.

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Фото Ольги Сметанской

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