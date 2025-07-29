41.40 / 41.93 48.16 / 48.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

С тобой началось все: популярная певица трогательно обратилась к близкому человеку

17:58 29 июля 2025
Оля Цибульская

Популярная певица Оля Цибульская, которая поделилась редкими фото, поразила трогательным постом. На своей странице в социальной сети артистка выложила фотографии и поздравление своему брату Сергею. По словам Цибульской, он именно тот мужчина, который поддерживает ее всю жизнь, даже в самые трудные времена.

«Я не помню себя до твоего рождения, — написала Ольга. — Потому что с тобой началось все настоящее. Ты — рядом всегда. И это не просто поддержка. Это счастье.

Ты первый, кто появляется, когда какая-то ж*па. И тот, кто никогда не исчезает, даже когда я влипла… Я хочу, Бразе, чтобы у тебя было все. И даже больше. Чтобы мечты лезли из берегов, а жизнь подстраивалась под тебя. Мечтай, пожалуйста. А я — всегда рядом".

РЕКЛАМА

«Спасибо, моя родная, и спасибо большое за все, — ответил Сергей. — Когда учила не бояться темноты и бросала любимую игрушку в комнату».

РЕКЛАМА

«Почему вы прятали такого красавчика от нас!» — отреагировали в сети.

«Очень искренний пост! — написали в сети. — Очень хороший брат! Очень хорошая семья! Счастья вам!«

Ранее Ирина Билык показала, как делает шашлык из «бывших».

РЕКЛАМА

153

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оператор дронов

В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Дэвид Бекхэм с супругой Викторией и сыном Бруклином

Хочет, чтобы все были счастливы: Элтон Джон принялся мирить Бекхэмов с сыном

Рецепт мафинов из кабачков. Фото - скриншот

Маффины из кабачка: исчезают еще теплыми

Следующий материал
Новости партнеров