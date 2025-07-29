С тобой началось все: популярная певица трогательно обратилась к близкому человеку

Популярная певица Оля Цибульская, которая поделилась редкими фото, поразила трогательным постом. На своей странице в социальной сети артистка выложила фотографии и поздравление своему брату Сергею. По словам Цибульской, он именно тот мужчина, который поддерживает ее всю жизнь, даже в самые трудные времена.

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«Я не помню себя до твоего рождения, — написала Ольга. — Потому что с тобой началось все настоящее. Ты — рядом всегда. И это не просто поддержка. Это счастье.

Ты первый, кто появляется, когда какая-то ж*па. И тот, кто никогда не исчезает, даже когда я влипла… Я хочу, Бразе, чтобы у тебя было все. И даже больше. Чтобы мечты лезли из берегов, а жизнь подстраивалась под тебя. Мечтай, пожалуйста. А я — всегда рядом".

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«Спасибо, моя родная, и спасибо большое за все, — ответил Сергей. — Когда учила не бояться темноты и бросала любимую игрушку в комнату».

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«Почему вы прятали такого красавчика от нас!» — отреагировали в сети.

«Очень искренний пост! — написали в сети. — Очень хороший брат! Очень хорошая семья! Счастья вам!«

Ранее Ирина Билык показала, как делает шашлык из «бывших».

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