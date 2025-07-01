Копия папы: популярная певица удивила редкими фото

Популярная певица Оля Цыбульская, недавно обратившаяся к Андрею Данилко, поразила редкими фотографиями. На своей странице в социальной сети Оля выложила фото с мужем и сыном и добавила пост о своих чувствах. Известно, что певица редко показывает фотографии вместе с мужем — бывшим депутатом Сергеем Грисюком. Вместе они воспитывают сына Нестора, которому исполнилось десять лет.

ВІДЕО ДНЯ

«Я ищу тебя — того, кто держит, когда я рассыпаюсь не по графику, — написала артистка. — Того, кто не исправляет, а остается. Потому что прав не тот, кто доказал. А тот, кто дождался.

Я не хочу быть сильной — рядом с тобой. Я хочу быть настоящей. Позволь мне. Мне не нужны идеальные картинки для людей.

Я хочу… Чтобы в слове «вместе» было тепло, а не привычка… Я — женщина, которая выбрала тебя. И буду выбирать еще тысячи раз, потому что ты выбираешь меня каждый день".

РЕКЛАМА

Певица с мужем (фото Instagram)

Подписчики были поражены чувственностью обращения к любимому и заметили, что Нестор очень похож на отца.

Оля Цыбульская с семьей. (фото Instagram)

РЕКЛАМА

«Красиво так… — написали в ответ. — До мурашек…)))»

«Как приятно видеть счастливых людей и читать такие замечательные стихи», — признались в сети.

«Просто выкопанный папа с маминым носиком», — поделились впечатлением.

«Как вы прекрасны, — добавили в комментариях. — И как похожи друг на друга».

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что певица выпустила клип о своем ментальном здоровье.

221

Читайте нас в Facebook