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Копия папы: популярная певица удивила редкими фото
Популярная певица Оля Цыбульская, недавно обратившаяся к Андрею Данилко, поразила редкими фотографиями. На своей странице в социальной сети Оля выложила фото с мужем и сыном и добавила пост о своих чувствах. Известно, что певица редко показывает фотографии вместе с мужем — бывшим депутатом Сергеем Грисюком. Вместе они воспитывают сына Нестора, которому исполнилось десять лет.
«Я ищу тебя — того, кто держит, когда я рассыпаюсь не по графику, — написала артистка. — Того, кто не исправляет, а остается. Потому что прав не тот, кто доказал. А тот, кто дождался.
Я не хочу быть сильной — рядом с тобой. Я хочу быть настоящей. Позволь мне. Мне не нужны идеальные картинки для людей.
Я хочу… Чтобы в слове «вместе» было тепло, а не привычка… Я — женщина, которая выбрала тебя. И буду выбирать еще тысячи раз, потому что ты выбираешь меня каждый день".
Подписчики были поражены чувственностью обращения к любимому и заметили, что Нестор очень похож на отца.
«Красиво так… — написали в ответ. — До мурашек…)))»
«Как приятно видеть счастливых людей и читать такие замечательные стихи», — признались в сети.
«Просто выкопанный папа с маминым носиком», — поделились впечатлением.
«Как вы прекрасны, — добавили в комментариях. — И как похожи друг на друга».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что певица выпустила клип о своем ментальном здоровье.221
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