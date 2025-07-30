Близнецам нужно отказаться от желания отомстить, а Стрельцам не стоит давать пустые обещания: гороскоп на 30 июля

Среда, 30 июля, пройдет под знаком положительного решения финансовых вопросов и помощи тем, кто в ней нуждается.

Энергия дня будет стремительной, поэтому важно вовремя реагировать на сигналы судьбы, чтобы не упустить ценные возможности, советуют астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

День подходит для занятий благотворительностью. Звезды рекомендуют творить добро, которое скоро вернется к вам в еще большем количестве.

Телец

Тельцам следует поделиться перспективными идеями с коллегами и руководством. Вас выслушают и поддержат не только морально, но и финансово.

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Близнецы

Близнецам не стоит думать о мести, даже если в прошлом человек обидел вас серьезно. Будьте более гибкими и мудрыми.

Рак

Ракам желательно больше общаться с людьми, чтобы быть в курсе событий и не упустить шанс. Действуйте на перспективу и у вас все получится.

Лев

Львам категорически не рекомендуется желать кому-то зла, даже мысленно. Любой негатив в скором времени обязательно вернется к тому, кто его выскажет.

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Дева

Девы могут ставить перед собой самые смелые цели. Вы можете не только выполнить, но и перевыполнить свой рабочий план.

Весы

Весам следует быть более дипломатичными с окружающими. Иначе можно разрушить важные для вас отношения, которые выстраивались годами.

Скорпион

Скорпионы поставили перед собой огромное количество задач. Но успеть все сделать можно, если правильно спланировать день.

Стрелец

Стрельцам не следует давать пустые обещания, которые они не смогут выполнить. Так вы можете испортить свою репутацию. Дальше это трудно будет опровергнуть.

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Козерог

Козероги могут начинать новый проект, деньги на него они смогут найти. Спонсорская помощь только расширит возможности задуманного.

Водолей

Водолеям нельзя грубить и тем более обижать человека, даже если он все сделал для того, чтобы разозлить вас. Последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Рыбы

Рыбам день принесет признание коллег и руководства. Перед их красноречием не сможет устоять ни один. Докажите свою правоту и двигайтесь вперед. У вас все получится.

А что обещают знакам зодиака знатоки восточной астрологии, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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