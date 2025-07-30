Чемпион Всемирной универсиады по футболу в составе сборной Украины серьезно ранен на войне с россией (фото)

Бывший футболист целого ряда украинских клубов, чемпион Всемирной универсиады в составе сборной Украины 41-летний Матвей Бобаль получил серьезные ранения на войне с российскими оккупантами, сообщает UA-Football. Ранее на фронте был тяжело ранен первый тренер украинского чемпиона мира по боксу Виктора Постола.

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Как выяснилось, воспитанник закарпатской школы футбола Бобаль попал под вражеский артобстрел во время эвакуации. Из восьми членов эвакуационной команды выжили только двое, среди которых и Матвей, получивший контузию, осколочные ранения рук и ноги.

Бобаля, который был мобилизован в 2024 году и занимался на фронте эвакуацией раненых, уже прооперировали, и угрозы его жизни нет. Сейчас он находится на лечении в Запорожье.

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За годы карьеры нападающий Матвей Бобаль успел поиграть за «Закарпатье», «Таврию», «Крымтеплицу», «ИгроСервис», «Николаев», «Полтаву», а также молдавскую «Дачию» и юношескую сборную страны. В составе симферопольского «ИгроСервиса» он дважды становился лучшим бомбардиром первой украинской лиги в сезонах-2006/2007 (16 мячей) и 2007/2008 (23 точных удара). В футболке студенческой сборной Украины нападающий стал в 2009 году чемпионом Всемирной универсиады.

Кстати, отец Матвея Бобаля — Матвей Бобаль-старший — также был профессиональным футболистом, выступая за «дубль» киевского «Динамо», «Карпаты», запорожский «Металлург» и молодежную сборную Советского Союза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на войне с росией тяжело ранен титулованный экс-хоккеист сборной Украины Александр Матвийчук.

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