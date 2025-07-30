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Чемпион Всемирной универсиады по футболу в составе сборной Украины серьезно ранен на войне с россией (фото)
Бывший футболист целого ряда украинских клубов, чемпион Всемирной универсиады в составе сборной Украины 41-летний Матвей Бобаль получил серьезные ранения на войне с российскими оккупантами, сообщает UA-Football. Ранее на фронте был тяжело ранен первый тренер украинского чемпиона мира по боксу Виктора Постола.
Как выяснилось, воспитанник закарпатской школы футбола Бобаль попал под вражеский артобстрел во время эвакуации. Из восьми членов эвакуационной команды выжили только двое, среди которых и Матвей, получивший контузию, осколочные ранения рук и ноги.
Бобаля, который был мобилизован в 2024 году и занимался на фронте эвакуацией раненых, уже прооперировали, и угрозы его жизни нет. Сейчас он находится на лечении в Запорожье.
За годы карьеры нападающий Матвей Бобаль успел поиграть за «Закарпатье», «Таврию», «Крымтеплицу», «ИгроСервис», «Николаев», «Полтаву», а также молдавскую «Дачию» и юношескую сборную страны. В составе симферопольского «ИгроСервиса» он дважды становился лучшим бомбардиром первой украинской лиги в сезонах-2006/2007 (16 мячей) и 2007/2008 (23 точных удара). В футболке студенческой сборной Украины нападающий стал в 2009 году чемпионом Всемирной универсиады.
Кстати, отец Матвея Бобаля — Матвей Бобаль-старший — также был профессиональным футболистом, выступая за «дубль» киевского «Динамо», «Карпаты», запорожский «Металлург» и молодежную сборную Советского Союза.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на войне с росией тяжело ранен титулованный экс-хоккеист сборной Украины Александр Матвийчук.
Фото из соцсетей
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