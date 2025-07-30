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Время дешевых овощей проходит: на рынке наблюдается рост цен
Хотя в середине июля на рынке отмечалось падение цен на многие овощи, уже к концу месяца стоимость части из них снова может пойти вверх. Об этом говорит рост оптовых цен на некоторые овощи.
Об этом сообщают аналитики портала EastFruit, по данным которым ценовые изменения наблюдаются на фоне постепенно растущего предложения на рынке. Впрочем, некоторых овощей не становится больше на рынке, с чем возможно и связано их подорожание.
Так, сильнее всего за неделю с 18 по 25 июля в цене добавили помидоры: с 25−50 до 35−70 гривен за килограмм, при этом предложение данного овоща не особо упало, а розничная цена составляет около 90 гривен по данным портала «Минфин». Также за тот период подорожали морковь (с 13−20 грн за кг до 15−20 грн) и свекла (с 8−12 до 10−20 грн), причем именно морковь остается лидером продаж на оптовом рынке овощей, хотя ее предложение падает, что, вероятно, и повлияло на цены. Розничные цены на морковь и свеклу составляют 28 и 36 гривен соответственно.
В целом по данным аналитиков, овощи «борщевого» набор стали продавать реже чем прежде, исключением стала белокачанная капуста, предложение которой выросло. Так, ее цена упала с 17−25 грн за кг до 17−22 грн за кило, в розницу она стоит 20 гривен килограмм белокочанной и 32 гривны за 1 кг молодой.
Тем временем НБУ заявил, что рост цен в Украине в 2025 году будет выше, чем прогнозировалось ранее — 9,7%, а не 8,7%.100
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк