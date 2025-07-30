Время дешевых овощей проходит: на рынке наблюдается рост цен

Хотя в середине июля на рынке отмечалось падение цен на многие овощи, уже к концу месяца стоимость части из них снова может пойти вверх. Об этом говорит рост оптовых цен на некоторые овощи.

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Об этом сообщают аналитики портала EastFruit, по данным которым ценовые изменения наблюдаются на фоне постепенно растущего предложения на рынке. Впрочем, некоторых овощей не становится больше на рынке, с чем возможно и связано их подорожание.

Так, сильнее всего за неделю с 18 по 25 июля в цене добавили помидоры: с 25−50 до 35−70 гривен за килограмм, при этом предложение данного овоща не особо упало, а розничная цена составляет около 90 гривен по данным портала «Минфин». Также за тот период подорожали морковь (с 13−20 грн за кг до 15−20 грн) и свекла (с 8−12 до 10−20 грн), причем именно морковь остается лидером продаж на оптовом рынке овощей, хотя ее предложение падает, что, вероятно, и повлияло на цены. Розничные цены на морковь и свеклу составляют 28 и 36 гривен соответственно.

В целом по данным аналитиков, овощи «борщевого» набор стали продавать реже чем прежде, исключением стала белокачанная капуста, предложение которой выросло. Так, ее цена упала с 17−25 грн за кг до 17−22 грн за кило, в розницу она стоит 20 гривен килограмм белокочанной и 32 гривны за 1 кг молодой.

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Тем временем НБУ заявил, что рост цен в Украине в 2025 году будет выше, чем прогнозировалось ранее — 9,7%, а не 8,7%.

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