Подешевели и будут падать в цене и дальше: какие продукты в Украине стали доступнее

На фоне роста цен на некоторые продукты более чем на четверть кое-какие товары заметно подешевели. По ряду позиций падение составило до 75%, и, что приятнее всего, цены будут падать и дальше, правда, не на все.

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Об этом сообщает сайт «Хвиля» отмечающий, что украинский рынок овощей демонстрирует масштабное сезонное снижение цен на большинство основных позиций. Это объясняется началом уборки урожая ранних овощей, на который не особо повлияла погода.

Сильнее всего в оптовой торговле упали цены на такие овощи, как:

молодой картофель — на 75%, с 65−90 грн/кг до 15−22 грн/кг;

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свекла — на 40%, до 15−20 грн/кг;

лук нового урожая — на 37%, до 14−25 грн/кг;

огурцы — на 33%, до 15−30 грн/кг;

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помидоры — на 25%, до 55−85 грн/кг.

В то же время в розницу цены несколько выше. К примеру, молодой картофель в среднем стоит около 27 гривен, молодая капуста — около 22 гривен, лук репчатый — 18 гривен, огурцы — около 42 гривен, помидоры — порядка 85 гривен, а свекла — около 21 гривни.

Вместе с тем некоторые овощи, напротив, подорожали, например:

сладкий перец — на 33%, до 100−160 грн/кг

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кабачки — с 10−15 грн/кг до 18−20 грн/кг

цветная капуста — с 30−40 грн/кг до 45 грн/кг

укроп продемонстрировал наибольший рост — на 70%, до 50−85 грн/кг.

По данным проекта EastFruit, падение цен на молодой картофель началось после 20 июня, когда оптовая цена снизилась за неделю в среднем на 10%, до 18−28 гривен за килограмм. В то же время цена картофеля в среднем на 30% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Аналитики прогнозируют, что тенденция к снижению цен на основную овощную группу продолжится во второй декаде июля. Этому будут способствовать увеличение объемов поставок овощей нового урожая.

Кроме того, на фоне снижения цен на овощи удешевления фруктов ожидать не стоит, поскольку весенние заморозки серьезно повлияли на урожайность косточковых.

Также летом ожидается сезонный рост цен на сахар для консервации варенья из фруктов и ягод, цены на которые не будут падать.

Фото Pixabay

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