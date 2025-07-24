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НБУ ухудшил прогноз по росту цен в Украине на 2025−2026 годы: к чему готовиться украинцам
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил предыдущий прогноз относительно роста потребительских цен в Украине в 2025 году до 9,7%. В апреле центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 8,7%.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, отметив, что в следующем году инфляция ожидается на уровне 6,6% (предыдущий прогноз — 5,0%), она должна стабилизироваться только черезгод — в 2027 году, до 5,0% (предыдущий прогноз — 5,0%).
«Учитывая более существенные потери от войны и последующий перенос на цены растущих издержек бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривны к евро», — пояснил Пышный.
По его словам, динамика инфляции в ближайшие месяцы будет в значительной степени зависеть от фактического влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.
Предварительно, в июле общая инфляция может несколько возрасти, в то время как базовая инфляция в дальнейшем будет снижаться. В последующие месяцы ожидается выход инфляции на траекторию стойкого замедления.
Материал «Производители продуктов в Украине подняли цены на 20%: что подорожало больше всего» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото — Pixabay105
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