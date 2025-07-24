41.42 / 41.95 48.75 / 49.43
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

НБУ ухудшил прогноз по росту цен в Украине на 2025−2026 годы: к чему готовиться украинцам

17:56 24 июля 2025
В НБУ прогнозируют рост потребительских цен. Фото - Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил предыдущий прогноз относительно роста потребительских цен в Украине в 2025 году до 9,7%. В апреле центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 8,7%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, отметив, что в следующем году инфляция ожидается на уровне 6,6% (предыдущий прогноз — 5,0%), она должна стабилизироваться только черезгод — в 2027 году, до 5,0% (предыдущий прогноз — 5,0%).

«Учитывая более существенные потери от войны и последующий перенос на цены растущих издержек бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривны к евро», — пояснил Пышный.

По его словам, динамика инфляции в ближайшие месяцы будет в значительной степени зависеть от фактического влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.

Предварительно, в июле общая инфляция может несколько возрасти, в то время как базовая инфляция в дальнейшем будет снижаться. В последующие месяцы ожидается выход инфляции на траекторию стойкого замедления.

РЕКЛАМА

Материал «Производители продуктов в Украине подняли цены на 20%: что подорожало больше всего» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

105

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Дорофеева, фото https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/p/DMGDdmeNhdM/?img_index=2

«Удали это фото»: сеть возмущена поведением Нади Дорофеевой

Бюст Чехова в Баденвайлере

Осмотрев больного Чехова в берлинском отеле, известный немецкий профессор только развел руками и сказал: «Ja…», молча повернулся и вышел

Как замариновать хрустящие корнишоны

Хрустят, как в ресторане: рецепт маринованных огурцов, который удивит простотой

Следующий материал
Новости партнеров