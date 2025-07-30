Цунами, разрушения и паника: на Камчатке в россии произошло самое масштабное землетрясение за 70 лет

В Турции, которая находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире, в прошлом году произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 7,5 до 7,8 балла.

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А сегодня стало известно о самом масштабном землетрясении в россии. Мощное землетрясение 8,7 балла всколыхнуло российскую Камчатку. На побережье волны цунами достигли 4 метров. Из-за массовой эвакуации населения на трассах пробки, передает Би-би-си.

Как сообщает издание, землетрясение магнитудой 8,7 балла произошло в 150 км от Петропавловска-Камчатского.

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения, в частности, обрушилась стена детского сада. По словам местного губернатора, никто не пострадал.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами введен режим чрезвычайной ситуации, передает ASTRA.

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В городе Северо-Курильск после первой волны цунами часть территории ушла под воду.

По данным росСМИ, в Петропавловске-Камчатском массовый выезд жителей, дороги парализованы пробками. Люди в панике. Власти призывают жителей покидать прибрежные зоны.

Россия объявила угрозу цунами для залива Авача, где находится стратегическая подводная база «Рыбачий» — ключевой объект Тихоокеанского флота рф для ядерных подводных лодок.

Также есть угроза для Японии. Власти приказали населению Восточного побережья немедленно подняться на возвышенности или эвакуироваться. Подобные меры были введены и на Гавайях.

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Японские СМИ пишут, что на берег выбросило несколько китов.

Угрозу цунами в связи с землетрясением объявляли также на Аляске, штатах Калифорния и Орегон, в восточных регионах Китая и на Тайване.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным геофизиков, Украину в ближайшие годы тоже ожидает 7-балльное землетрясение, которое должно произойти в сейсмоактивной зоне Вранча.

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