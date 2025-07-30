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Свадьба не за горами? Тома Круза и Ану де Армас видели вместе на концерте известной группы (видео)
Том Круз, который скоро получит первый «Оскар», и Ана де Армас подтвердили серьезность своих отношений, когда вместе посетили концерт группы Oasis в Лондоне.
Об этом пишут зарубежные СМИ.
Предполагаемую пару случайно запечатлел диджей Goldie, позже выложивший видео в соцсети.
Goldie снимал, как отдыхает с друзьями, но самое интересное, как обычно, оказалось на заднем плане. В кадр попали 63-летний Круз и 37-летняя де Армас. Они держались за руки и, в общем, выглядели счастливыми.
Слухи о возможном романе между Томом Крузом и Аной де Армас впервые появились в феврале этого года, когда папарацци сняли их вместе в лондонском ресторане в День святого Валентина.
Впоследствии пару часто видели вместе, однако ни Том, ни Ана не комментируют связь.
Известно, что раньше Ана встречалась с Беном Аффлеком, однако до женитьбы дело не дошло. Актриса не хотела переезжать в Лос-Анджелес, где Аффлек жил ради детей.
Позже у нее был недолгий роман с главой Tinder Полом Букадакисом, а также ее видели с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Куэстой.
У Тома Круза за плечами три брака. В конце 80-х он недолго был женат на Мими Роджерс, затем, в 1990 году женился на Николь Кидман. У них двое приемных детей — Коннор и Изабелла. Пара развелась в 2001 году после 11 лет брака.
В 2006 Круз женился в третий раз — на Кэти Холмс, на которой они расстались в 2012. У бывших супругов есть общая дочь Сури. Девушка хочет пойти по дорожке своих родителей. Она стремится преуспевать и добиваться успеха в сфере моды и киноиндустрии.
Источники: mrgoldie/Instagram, ana_d_armas/Instagram240
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк