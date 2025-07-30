Свадьба не за горами? Тома Круза и Ану де Армас видели вместе на концерте известной группы (видео)

Том Круз, который скоро получит первый «Оскар», и Ана де Армас подтвердили серьезность своих отношений, когда вместе посетили концерт группы Oasis в Лондоне.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом пишут зарубежные СМИ.



Предполагаемую пару случайно запечатлел диджей Goldie, позже выложивший видео в соцсети.

Goldie снимал, как отдыхает с друзьями, но самое интересное, как обычно, оказалось на заднем плане. В кадр попали 63-летний Круз и 37-летняя де Армас. Они держались за руки и, в общем, выглядели счастливыми.

РЕКЛАМА

Слухи о возможном романе между Томом Крузом и Аной де Армас впервые появились в феврале этого года, когда папарацци сняли их вместе в лондонском ресторане в День святого Валентина.

Впоследствии пару часто видели вместе, однако ни Том, ни Ана не комментируют связь.

РЕКЛАМА

Известно, что раньше Ана встречалась с Беном Аффлеком, однако до женитьбы дело не дошло. Актриса не хотела переезжать в Лос-Анджелес, где Аффлек жил ради детей.

Позже у нее был недолгий роман с главой Tinder Полом Букадакисом, а также ее видели с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Куэстой.

У Тома Круза за плечами три брака. В конце 80-х он недолго был женат на Мими Роджерс, затем, в 1990 году женился на Николь Кидман. У них двое приемных детей — Коннор и Изабелла. Пара развелась в 2001 году после 11 лет брака.

РЕКЛАМА

В 2006 Круз женился в третий раз — на Кэти Холмс, на которой они расстались в 2012. У бывших супругов есть общая дочь Сури. Девушка хочет пойти по дорожке своих родителей. Она стремится преуспевать и добиваться успеха в сфере моды и киноиндустрии.

Источники: mrgoldie/Instagram, ana_d_armas/Instagram

240

Читайте нас в Facebook