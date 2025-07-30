41.40 / 41.93 47.91 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Свадьба не за горами? Тома Круза и Ану де Армас видели вместе на концерте известной группы (видео)

11:56 30 июля 2025
Том Круз и Ана де Армас, фото коллаж

Том Круз, который скоро получит первый «Оскар», и Ана де Армас подтвердили серьезность своих отношений, когда вместе посетили концерт группы Oasis в Лондоне.

Об этом пишут зарубежные СМИ.

Предполагаемую пару случайно запечатлел диджей Goldie, позже выложивший видео в соцсети.

Goldie снимал, как отдыхает с друзьями, но самое интересное, как обычно, оказалось на заднем плане. В кадр попали 63-летний Круз и 37-летняя де Армас. Они держались за руки и, в общем, выглядели счастливыми.

РЕКЛАМА

Слухи о возможном романе между Томом Крузом и Аной де Армас впервые появились в феврале этого года, когда папарацци сняли их вместе в лондонском ресторане в День святого Валентина.

Впоследствии пару часто видели вместе, однако ни Том, ни Ана не комментируют связь.

РЕКЛАМА

Известно, что раньше Ана встречалась с Беном Аффлеком, однако до женитьбы дело не дошло. Актриса не хотела переезжать в Лос-Анджелес, где Аффлек жил ради детей.

Позже у нее был недолгий роман с главой Tinder Полом Букадакисом, а также ее видели с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Куэстой.

У Тома Круза за плечами три брака. В конце 80-х он недолго был женат на Мими Роджерс, затем, в 1990 году женился на Николь Кидман. У них двое приемных детей — Коннор и Изабелла. Пара развелась в 2001 году после 11 лет брака.

РЕКЛАМА

В 2006 Круз женился в третий раз — на Кэти Холмс, на которой они расстались в 2012. У бывших супругов есть общая дочь Сури. Девушка хочет пойти по дорожке своих родителей. Она стремится преуспевать и добиваться успеха в сфере моды и киноиндустрии.

Источники: mrgoldie/Instagram, ana_d_armas/Instagram

240

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт мафинов из кабачков. Фото - скриншот

Маффины из кабачка: исчезают еще теплыми

Ваза на ножках. Барановский фарфоровый завод. 1950-е годы. Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк

Таро-прогноз на 31 июля. Фото - Pixabay

Львам — «Солнце», Тельцам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 31 июля

Рецепт борща от Александра Городника. Фото - скриншот

Готовим борщ, вкуснее, чем у мамы: Александр Городник поделился с мужчинами секретами приготовления национального блюда

Следующий материал
Новости партнеров