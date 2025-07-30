На украинских дорогах появился новый знак: почему его не следует игнорировать

На украинских дорогах периодически появляются новые дорожные знаки. Недавно украинские водители также столкнулись с нововведением — круглым знаком с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне.

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Эти знаки не являются обязательными для выполнения, однако содержат важную информацию для безопасного движения, пишет mAuto.

Такие таблички чаще всего устанавливают в местах, где существует повышенный риск ДТП — вблизи школ, в жилых районах или на сложных участках трассы. Знак показывает водителям, что необходимо сбавить скорость и быть внимательнее.



Знаки, которые носят рекомендательный характер, уже давно применяются в странах Европы. Мы рассказывали о знаке «автомобиль с крыльями». Он предупреждает о подтоплении участков дороги большой водой и опасности аквапланирования.

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