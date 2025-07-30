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На украинских дорогах появился новый знак: почему его не следует игнорировать
На украинских дорогах периодически появляются новые дорожные знаки. Недавно украинские водители также столкнулись с нововведением — круглым знаком с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне.
Эти знаки не являются обязательными для выполнения, однако содержат важную информацию для безопасного движения, пишет mAuto.
Такие таблички чаще всего устанавливают в местах, где существует повышенный риск ДТП — вблизи школ, в жилых районах или на сложных участках трассы. Знак показывает водителям, что необходимо сбавить скорость и быть внимательнее.
Знаки, которые носят рекомендательный характер, уже давно применяются в странах Европы. Мы рассказывали о знаке «автомобиль с крыльями». Он предупреждает о подтоплении участков дороги большой водой и опасности аквапланирования.
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк