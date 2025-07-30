- 07:39 Стал известен соперник «Динамо» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- 30.07 22:29 Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю
- 30.07 22:02 Укроп с солью на зиму: секреты заготовки от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш
- 30.07 21:33 Всегда буду открыта для любви: Дженнифер Энистон поразила признанием
- 30.07 21:02 Достаточно двух средств: как избавиться от желтых пятен на одежде
- 30.07 20:45 «На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.07 20:34 Пошел на войну со словами: «Если не мы — то кто»: спустя год ожиданий бойца из Ровенской области признали погибшим
- 30.07 20:07 Соленые огурцы по-монастырски: замечательный старинный рецепт
- 30.07 19:59 Львам — «Солнце», Тельцам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 31 июля
- 30.07 19:41 Россияне все чаще применяют бронетехнику в атаках: чем это опасно
- 30.07 19:36 Правительство изменит порядок получения соцвыплат: что нужно знать
- 30.07 19:24 Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла при восхождении на гору в Пакистане
Правительство изменит порядок получения соцвыплат: что нужно знать
Правительство, которое планирует увеличить помощь на детей многодетным семьям, готовит важные изменения в отношении субсидий, помощи для ВПЛ и социальных выплат.
Как сообщают в Минсоцполитики, планируется продление выплаты денежной помощи внутренним переселенцам еще на 6 месяцев. Это будет касаться, прежде всего, людей из уязвимых групп, но с новыми условиями получения.
Чтобы не поощрять теневую занятость, изменится порядок подтверждения регистрации в центре занятости. Все соцвыплаты станут более адресными — для тех, кто действительно в них нуждается.
Также получателям пособия ограничат продолжительность пребывания за границей и будут учитывать, сколько жилой площади есть в их собственности на подконтрольных территориях.
В то же время, правительство расширит возможность получить субсидию на аренду жилья для тех, кто переехал в пределах области.
Помощь не исчезнет и на оплату коммуналки, газа и горючего, но будет оформляться в денежной форме.
Предусмотрена поддержка и военнослужащих, которые находятся на длительном лечении.
Отдельная инициатива — облегчение поиска исчезнувших из-за войны родных. Уполномоченные организации, такие как ООН или Красный Крест, будут помогать переселенцам с их согласия.
Важная новость для детей-сирот — их больше не исключат из программы помощи, если на них оформлен депозит свыше 100 тысяч гривен. Речь идет о детях, которые находятся в приемных семьях или домах семейного типа.
Также изменения коснутся компенсаций для заведений, где временно живут ВПЛ. Сумма пособия по коммуналке и топливу будет зависеть от фактического времени проживания. Данные о таких переселенцах будут обновлены.
Об изменениях, касающихся начисления соцпомощи и проверки переселенцев, что заработали с июля этого года, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay148
Читайте нас в Facebook
«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк