Правительство изменит порядок получения соцвыплат: что нужно знать

Правительство, которое планирует увеличить помощь на детей многодетным семьям, готовит важные изменения в отношении субсидий, помощи для ВПЛ и социальных выплат.

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Как сообщают в Минсоцполитики, планируется продление выплаты денежной помощи внутренним переселенцам еще на 6 месяцев. Это будет касаться, прежде всего, людей из уязвимых групп, но с новыми условиями получения.

Чтобы не поощрять теневую занятость, изменится порядок подтверждения регистрации в центре занятости. Все соцвыплаты станут более адресными — для тех, кто действительно в них нуждается.

Также получателям пособия ограничат продолжительность пребывания за границей и будут учитывать, сколько жилой площади есть в их собственности на подконтрольных территориях.

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В то же время, правительство расширит возможность получить субсидию на аренду жилья для тех, кто переехал в пределах области.

Помощь не исчезнет и на оплату коммуналки, газа и горючего, но будет оформляться в денежной форме.

Предусмотрена поддержка и военнослужащих, которые находятся на длительном лечении.

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Отдельная инициатива — облегчение поиска исчезнувших из-за войны родных. Уполномоченные организации, такие как ООН или Красный Крест, будут помогать переселенцам с их согласия.

Важная новость для детей-сирот — их больше не исключат из программы помощи, если на них оформлен депозит свыше 100 тысяч гривен. Речь идет о детях, которые находятся в приемных семьях или домах семейного типа.

Также изменения коснутся компенсаций для заведений, где временно живут ВПЛ. Сумма пособия по коммуналке и топливу будет зависеть от фактического времени проживания. Данные о таких переселенцах будут обновлены.

Об изменениях, касающихся начисления соцпомощи и проверки переселенцев, что заработали с июля этого года, читайте на нашем сайте.

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Фото — Pixabay

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