Базовая соцпомощь, проверки переселенцев и техосмотр по-новому: что изменится для украинцев с 1 июля

С 1 июля 2025 г. в Украине вступят в силу несколько важных изменений, касающихся социальной помощи, правил для ВПЛ, стандартов электросети, техосмотра авто, вступительной кампании и общественного транспорта.

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Социальная помощь и ВПЛ

С 1 июля стартует экспериментальный проект базовой социальной помощи (БСД) для малообеспеченных семей, одиноких матерей, многодетных семей и детей, чьи родители уклоняются от алиментов.

Размер БСД будет рассчитываться индивидуально, исходя из разницы между совокупным размером базовой величины (4500 грн на первого члена семьи, ребенка до 18 лет, лица с инвалидностью I/II группы; 3150 грн для каждого совершеннолетнего члена семьи) и среднемесячным доходом семьи. Помощь будут назначать на полгода с последующим автоматическим продлением на время реализации экспериментального проекта (2 года). Она не будет выплачиваться тем, кто находится на временно оккупированных территориях или за границей.

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Также, с 1 июля ужесточаются правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Минфин будет ежемесячно проверять пребывание ВПЛ за границей более 90 дней подряд, что может привести к аннулированию справки ВПЛ. Исключения составляют служебные командировки, лечение, реабилитация и т. д. при наличии подтверждающих документов. Выплаты ВПЛ (2000 грн для взрослых, 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью) будут автоматически продлены с 1 июля для тех, кто отвечает критериям.

Электросеть и техосмотр авто

Украина переходит на новый стандарт напряжения в сети — 230 Вольт вместо 220. Это шаг к синхронизации с европейской энергосистемой. Изменение не повлияет на работу бытовых приборов, поскольку современная техника рассчитана на соответствующий диапазон и не приведет к увеличению сумм в платежках за электроэнергию. Напротив, это может снизить риски повреждения техники.

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В Украине также ужесточаются требования к техосмотру транспортных средств. С 1 июля вводится обязательная фото- и видеофиксация процесса, что призвано снизить количество фиктивных техосмотров.

Технический осмотр обязателен не для всех авто, а только для: легковых авто, используемых в коммерческих целях (и прицепов к ним) со сроком эксплуатации свыше 2 лет; грузовых авто до 3,5 тонн (и прицепов к ним) со сроком эксплуатации свыше 2 лет; грузовых авто более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси (независимо от срока эксплуатации); автобусов и транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Штраф за отсутствие действующего техосмотра — 340 грн, для хозяйствующих субъектов, проводивших техосмотр с нарушениями, штраф составит около 1400 грн.

Вступительная кампания и транспорт в Киеве

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С 1 июля стартует вступительная кампания 2025 года для абитуриентов, которые планируют получить степень бакалавра. В этот день открывается регистрация электронного кабинета абитуриента на сайте ЕГЕБО. Прием заявлений и документов продлится с 19 июля по 1 августа. Максимально можно подать 15 заявлений, из них 5 — на бюджет.

В Киеве с 1 июля вырастет стоимость пластиковых транспортных карт. Обычная синяя карта обойдется в 96 грн, ученическая — 120 грн. Стоимость поездок не меняется, а уже приобретенные карты остаются действительными. Виртуальную карту можно оформить за 50 грн в приложении «Киев Цифровой».

На период летних каникул (с 1 июля по 31 августа 2025 г.) проезд для школьников в общественном транспорте Киева будет платным на общих основаниях. Бесплатный проезд действует только во время учебного года. Однако на летний период для школьников предусмотрена скидка 75% на проездные билеты.

Изменения в «Укрпочте»

С 1 июля «Укрпочта» вводит новые лимиты на выплату наличных денег: максимальная сумма операций в месяц — 100 тысяч гривен, не более 10 операций в месяц. Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту остаются без изменений: до 29,9 тыс. грн за одну операцию и до 50 сделок в день, до 250 тыс. грн и до 500 операций в месяц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, к чему готовиться пенсионерам с 1 июля в Украине.

Фото: freepik.com

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