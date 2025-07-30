С сегодняшнего дня, по прогнозам астрологов, у четырех знаков Зодиака начинается «светлая полоса» в жизни.

А о том, чего ожидать всем представителям зодиакального круга от последнего дня июля, рассказывает Таро-прогноз на сайте с предвидениями.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — «Колесница»

Последний день июля Овнов символизирует движение вперед и победу над обстоятельствами. Карта «Колесница» указывает, что ваши усилия принесут плоды, если вы будете действовать решительно и без колебаний. Возможно, вам придется столкнуться с выбором или сложной задачей, но ваша внутренняя сила поможет найти правильное решение. Обратите внимание на открывающиеся перед вами возможности, ведь некоторые из них могут оказаться судьбоносными. Завтрашний день особенно подходит для завершения старых дел и перехода к новым проектам.

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Совет карт

Завтра не бойтесь действовать смело, ведь энергия дня поможет вам добиться успеха.

Телец — «Император»

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Тельцы в четверг должны проявить стойкость, дисциплину и умение контролировать свои эмоции. «Император» символизирует власть и уверенность, поэтому важно не подвергаться сомнениям. Если перед вами стоят вопросы, требующие решения, выбирайте самые логичные и стабильные варианты. День будет способствовать работе с документами, финансовым вопросам и планированием на будущее. Ваш авторитет и сила воли помогут завоевать уважение и поддержку окружающих.

Совет карт

Завтра старайтесь сохранять равновесие, чтобы не допустить излишних конфликтов, ведь уверенность в себе будет вашим главным козырем.

Близнецы — «Шестерка Кубков»

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Для Близнецов четверг будет наполнен воспоминаниями и возвращением в прошлое. Возможно, вы встретите человека, с которым давно потеряли связь, или получите новость, вызывающую ностальгию. Карта рекомендует уделить внимание близким людям и вспомнить, что настоящее строится на базе прошедшего опыта. Важные уроки, извлеченные ранее, помогут избежать ошибок. Это также хорошее время для примирения и возобновления доверия в отношениях.

Совет карт

Завтрашний день подарит приятные эмоции, если вы будете открыты для теплых встреч и душевных разговоров.

Рак — «Справедливость»

Раков в четверг ждет день осознанных решений и честного взгляда на жизнь. Карта «Справедливость» напоминает, что какие-либо действия имеют последствия, и завтра вам важно действовать с чувством ответственности. Возможно, придется принимать решения, влияющие не только на вашу жизнь, но и на окружающих. Старайтесь быть объективными и учитывать все детали. День также благоприятен для анализа прошедших событий и исправления старых ошибок.

Совет карт

Завтра будьте честны с собой — благодаря этому получите шанс на гармонию и успех.

Лев — «Солнце»

Львов в четверг ждет яркий, радостный и наполненный позитивом день. Карта «Солнце» обещает удачу, успех и хорошие новости, которые могут изменить ваше настроение к лучшему. Вы будете чувствовать прилив энергии и уверенности в себе, что поможет справиться даже с самыми трудными задачами. День подходит для новых начинаний, встреч с друзьями и романтических свиданий. Ваш оптимизм и открытость привлекут внимание окружающих.

Совет карт

Завтра вам следует наслаждаться жизнью и не бояться проявлять себя в полной мере.

Дева — «Паж Мечей»

Девам в четверг следует быть особенно внимательными к мелочам. Карта «Паж Мечей» указывает на новые знания, неожиданные открытия и информацию, которая может изменить ваши планы. День может потребовать от вас быстрой реакции и способности адаптироваться. Будьте осторожны в общении, чтобы избежать недоразумений или конфликтов. Также следует следить за своими словами, ведь они могут иметь большой вес.

Совет карт

Завтрашний день следует использовать для обучения, анализа ситуации и поиска новых решений.

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Весы — «Колесо Фортуны»

Весов в четверг ждут неожиданные изменения, которые могут повернуть вашу жизнь в новую сторону. «Колесо Фортуны» говорит о том, что события будут развиваться быстро и непредсказуемо. Возможно, перед вами появятся новые перспективы или появится шанс исправить старые ошибки. Важно быть гибкими и не сопротивляться изменениям, ведь они могут привести к положительным результатам.

Совет карт

Завтра помните: судьбе нравятся те, кто готов рисковать и пробовать новое.

Скорпион — «Верховная Жрица»

В четверг Таро советуют Скорпионам прислушаться к своей интуиции. «Верховная Жрица» символизирует скрытую информацию, тайны и глубокие знания. Завтра вы можете почувствовать, что ответы на важные вопросы приходят сами собой. Доверяйте внутренним ощущениям, особенно в личной жизни и делах, связанных с важными решениями. День также подходит для уединения, анализа и духовных практик.

Совет карт

Завтра старайтесь избегать поспешных выводов и дайте себе время, чтобы понять, что происходит на самом деле.

Стрелец — «Маг»

Для Стрельцов четверг станет периодом силы, уверенности и самореализации. Карта «Мага» говорит о том, что вы сможете управлять ситуацией и добиваться желаемого результата. Ваши навыки и знания помогут открыть новые возможности, а энергия дня будет способствовать успеху. Это идеальное время для переговоров, презентаций или новых проектов.

Совет карт

Завтра верьте в свои способности и не упустите шанс продемонстрировать таланты.

Козерог — «Двойка Жезлов»

Козероги в четверг могут столкнуться с необходимостью выбора. «Двойка Жезлов» указывает на планы, перспективы и возможности, требующие анализа. Вы стоите на пороге перемен и сейчас важно понять, чего вы хотите от будущего. День благоприятен для планирования, обдумывания новых целей и принятия стратегических решений.

Совет карт

Завтра вам не стоит спешить — взвешивайте все за и против, чтобы избежать ошибок.

Водолей — «Рыцарь Кубков»

Водолеи в четверг могут быть настроены особенно романтично и открыто. Карта «Рыцарь Кубков» предвещает приятные эмоции, признание или неожиданные жесты внимания. День идеально подходит для отладки отношений, романтических встреч и творческих занятий. Возможно, кто-то поделится с вами важной новостью или проявит особую заботу.

Совет карт

Завтра старайтесь быть благодарны за все, что дарит вам этот день, и не бойтесь выражать свои чувства.

Рыбы — «Луна»

У Рыб в четверг будет день загадок и эмоциональных колебаний. Карта «Луна» символизирует непонимание, скрытые эмоции и иллюзии. Возможно, вы столкнетесь с ситуацией, которая потребует от вас внимательности и способности отличать правду от лжи. Не доверяйте сомнительным обещаниям и старайтесь избегать спешных решений.

Совет карт

Завтра вечером вам будет полезно посвятить время самоанализу и отдыху — это позволит восстановить внутреннюю гармонию.

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Фото — Pixabay

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