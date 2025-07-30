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Вас ждет особый шанс: у кого в жизни сегодня начнется «светлая полоса»
По прогнозам астрологов, среда, 30 июля, пройдет под знаком положительного решения финансовых вопросов и помощи нуждающимся.
Кроме того, сегодня в жизни некоторых знаков зодиака начнется «светлая полоса», ведь звезды подготовили им уникальные возможности в сфере карьеры, финансов и личного роста, передает «РБК-Украина».
Телец
Тельцам следует в течение дня проявлять активность, но в то же время принимать взвешенные решения. Их ждет финансовый рост и карьерные успехи. Возможны дополнительные денежные поступления. Но нужно удержаться от импульсивных затрат.
Близнецы
Близнецы могут избавиться от трудностей или начать новое дело, которое давно откладывали. Не стоит бояться мечтать и озвучивать свои идеи. У вас начнется удачный период.
Весы
У Весов наступает переломный момент. Вас могут повысить на работе или вы можете заключить удачную сделку.
Не стоит отказываться от встреч и предложений, способных открыть перед вами новые перспективы.
Козерог
Козероги могут получить дополнительное финансирование для своих проектов. Удачный день для построения планов и решения ранее откладываемых вопросов. Прислушайтесь к своей интуиции.
А о том, кому повезет с финансами на этой неделе, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».384
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«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк