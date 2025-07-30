Предприниматель призвал нового министра обороны отменить коррупционные «закрытые рамки» в оборонных закупках

Бизнесмен Олег Митрохин обратился к новому министру обороны Денису Шмыгалю с идеей отменить использование «закрытых рамочных соглашений» в закупках вещевого обеспечения для армии. По его мнению, этот механизм, введенный постановлением Кабмина № 1275, является идеальным инструментом для коррупции и уничтожения украинской экономики.

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«Ваш первый и, возможно, самый важный экзамен в этой должности — это битва за прозрачность», — заявил Митрохин, обращаясь к министру. Он подчеркнул, что, пока украинские солдаты рискуют жизнью на передовой, их доверие к государству подрывается изнутри из-за непрозрачных схем.

По словам предпринимателя, «закрытые рамки» создают «черный ящик», где бесконтрольно распределяются миллиарды гривен, а участники рынка лишены права обжаловать нечестные решения. Это, по его убеждению, приводит к уничтожению отечественного производителя и создает угрозу национальной безопасности, делая Украину зависимой от импорта.

«Решение простое и не требует месяцев совещаний: инициируйте немедленную отмену положений о закрытых рамочных соглашениях… Сломайте закрытую рамку. Это будет лучшим доказательством того, что Ваша цель — не управлять потоками, а строить прочную оборону для сильной Украины», — подытожил Олег Митрохин.

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Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании «МИК». Компания «МИК» — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.

Ранее предприниматель Олег Митрохин рассказал, как остановить коррупцию в оборонных закупках.

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