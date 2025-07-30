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Цифровые данные вместо штампа в паспорте: в ЕС назвали дату внедрения новой системы контроля на границе
В ЕС определились с датой начала внедрения новой системы въезда-выезда для граждан третьих государств (EES) — 12 октября 2025 года.
В Еврокомиссии объясняют, что эта система «цифровым способом будет регистрировать въезд и выезд граждан стран, не входящих в ЕС, путешествующих в 29 европейских стран, включая страны Шенгенской зоны, для краткосрочного пребывания». Так, система будет собирать биометрические данные (отпечатки пальцев, изображение лица) и другую информацию о поездке. Она постепенно заменит действующую ныне систему штампов, проставляемых в паспорта.
Благодаря EES надеются быстро выявлять нарушителей режима въезда в ЕС, случаи мошенничества с документами. Одна из главных целей внедрения системы — предотвращение нелегальной миграции.
«С 12 октября государства-члены начнут постепенно внедрять EES в течение шести месяцев. Пограничные органы будут постепенно регистрировать данные граждан третьих стран, которые пересекают границы. По окончании этого периода EES будет полностью развернута на всех пунктах пропуска через границу», — отметили в Еврокомиссии и пояснили, что система EES — часть пакета Евросоюза «Умные границы», который также включает Европейскую систему информации и путешествий (ETIAS), а также расширенное и более гармонизированное использование систем автоматизированного пограничного контроля (ABC), используемых государствами-членами.
Стоит отметить, что система ETIAS, которую планируют внедрить впоследствии, будет фактически выполнять роль разрешения на поездку для граждан стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, в том числе и Украины. Ожидается, что такое разрешение будет предоставляться на несколько лет, а не на каждую поездку в отдельности. Для получения электронного письма-подтверждения нужно будет заполнить онлайн-анкету и оплатить сбор (ранее называлась сумма в 7 евро).
Напомним, что ранее Еврокомиссия предлагала интегрировать Украину в роуминговую зону Евросоюза. Ожидается, что это произойдет с января 2026 года.
Фото — Pixabay5
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