ЕС предлагает включить Украину в свою роуминговую зону: когда это может произойти

Европейская комиссия предложила интегрировать Украину в роуминговую зону ЕС с января 2026 года. Это упростит звонки и обмен текстовыми сообщениями для миллионов украинцев, живущих в разных странах, сообщает The Guardian.

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Как объясняет ЕС в пресс-релизе, роуминг — это первая сфера, где Евросоюз распространит режим внутреннего рынка в Украине.

На практике это означает, что путешественники из Украины, посещающие ЕС, и путешественники из ЕС, посещающие Украину, не будут платить никаких дополнительных сборов за роуминг.

Пользование всеми мобильными услугами, включая звонки, SMS-сообщения и данные, будет тарифицироваться по внутренним ценам. Соглашение также гарантирует, что потребители имеют право на такое же качество и скорость мобильной сети, как дома, а доступ к экстренным службам будет бесплатный.

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Кроме того, действующее соглашение между операторами телекоммуникаций ЕС и Украины будет продлено до 31 декабря 2025 года. Это будет гарантировать, что европейцы и украинцы смогут продолжать пользоваться преимуществами общей зоны роуминга, пока Украина фактически не присоединится к роуминговой зоне ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что крайне важно, чтобы «граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране».

«Именно поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье», — отметила она.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одна из стран Европы облегчает условия для трудоустройства украинских беженцев.

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