Квартира известной украинской теле- и радиоведущей разрушена после ночного удара по Киеву (видео)

Телеведущая Екатерина Соляр показала свою квартиру, получившую повреждения во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян в ночь на 31 июля.

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На своей странице в соцсети она сняла короткое видео, кратко его прокомментировав: «У меня есть только два желания с утра… Кофе у меня уже есть».

Для комментария журналистка использовала слова из песни Max Paragraph: «Зараз усі ми маємо лише два бажання зрання: це кава і мертва русня!»

Также она показала, во что превратилась ее квартира: выбитые окна, разбросанные вещи, разбитая мебель.

«Эта карусель за июль должна выглядеть совсем иначе. Но это Украина, детка», — прокомментировала она фото, которые выложила в другом посте.

Фото из соцсети

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Фото из соцсети

Фото из соцсети

«Типа, я жива. Может, немного не совсем адекватная, но живая… Пока трясутся руки, но я норм», — говорит Екатерина, стоя посреди разгромленной квартиры.

Екатерина Соляр ведет программы на «24 канале» и радио Maximum. В свое время работала на Суспільном вещателе, где была журналисткой и ведущей программы «Киевское утро». До этого, в 2014—2015 годах, была корреспонденткой и ведущей радио «Киев FM».

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Напомним, что в ходе предыдущей атаки на столицу серьезно пострадал район станции метро «Лукьяновка».

Фото — скриншот

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