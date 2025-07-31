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Квартира известной украинской теле- и радиоведущей разрушена после ночного удара по Киеву (видео)
Телеведущая Екатерина Соляр показала свою квартиру, получившую повреждения во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян в ночь на 31 июля.
На своей странице в соцсети она сняла короткое видео, кратко его прокомментировав: «У меня есть только два желания с утра… Кофе у меня уже есть».
Для комментария журналистка использовала слова из песни Max Paragraph: «Зараз усі ми маємо лише два бажання зрання: це кава і мертва русня!»
Также она показала, во что превратилась ее квартира: выбитые окна, разбросанные вещи, разбитая мебель.
«Эта карусель за июль должна выглядеть совсем иначе. Но это Украина, детка», — прокомментировала она фото, которые выложила в другом посте.
«Типа, я жива. Может, немного не совсем адекватная, но живая… Пока трясутся руки, но я норм», — говорит Екатерина, стоя посреди разгромленной квартиры.
Екатерина Соляр ведет программы на «24 канале» и радио Maximum. В свое время работала на Суспільном вещателе, где была журналисткой и ведущей программы «Киевское утро». До этого, в 2014—2015 годах, была корреспонденткой и ведущей радио «Киев FM».
Напомним, что в ходе предыдущей атаки на столицу серьезно пострадал район станции метро «Лукьяновка».
Фото — скриншот354
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