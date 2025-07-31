Ответ на ультиматум Трампа: за ночь Киев дважды подвергся массированным ударам, есть жертвы (фото, видео)

В ночь на 31 июля захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе и баллистикой — массированный удар вновь был нацелен на Киев — в столице есть разрушения жилой застройки и жертвы.

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Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на данный момент известно о шести погибших: четырех в Святошинском районе, двоих — в Соломенском. Среди погибших — шестилетний мальчик.

Фото ПВО Радар

По информации мэра столицы Виталия Кличко, спасатели ликвидируют последствия атаки в четырех районах:

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В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Возникли пожары в нескольких нежилых постройках.

Российская ракета попала в жилую многоэтажку. Фото ГСЧС

В столице пострадали около 50 человек. Фото ГСЧС

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В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Повреждения фиксируются на нескольких локациях нежилой застройки.

Разрушенияи подверглась жилая и нежилая застройка в четырех районах Киева. Фото ГСЧС

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школа и детского сада.

В столичные больницы госпитализировано около 30 киевлян. Фото ГСЧС

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В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

В сеть также выкладывают видео из домов, поврежденных в результате террористического удара захватчиков по жилой застройке столицы.

Рашисты начали атаку на столицу в полночь - дроны-камикадзе заходили в Киев несколькими волнами, в небе фиксировались десятки дронов-камикадзе, в том числе и реактивные. Основным направлением атаки был Соломенский район. Около часа ночи последствия атаки фиксировались на десяти локациях.

А уже после 04:30 Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении к столичному региону скоростных целей. Повторная воздушная тревога из-за баллистической угрозы прозвучала через час - скоростная цель приближалась с Черниговщины курсом на север Киевщины, но вскоре объявили отбой. Мониторинговые каналы писали, что цели перестали фиксироваться. Возможно, это была работа РЭБ.

На очередное преступление россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его информации, под завалами жилого дома в Святошинском районе могут находиться люди.

Сейчас на месте попадания продолжаются поисково-спасательные работы.

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, на своей странице в сети Х назвала российскую атаку «ответом на дедлайн президента Трампа»: «Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решительность и силу Америки. Мы не должны быть беспомощными».

Фото - скриншот

Тем временем в КГВА сообщают о частичном перекрытии движения в столице и изменении маршрутов общественного транспорта.

Курсируют с изменениями маршрута:

автобус № 69 в направлении ст. м. «Дворец спорта» — ул. Василия Кучера — ул. Владимира Покотило — просп. Леся Курбаса, далее по собственному маршруту;

троллейбус № 27 в направлении ст. «Киев-Волынский» — в Индустриальный путепровод;

автобус № 9 в направлении ул. Вахтанга Кикабидзе и автобус № 14-Т в направлении просп. Отрадный — ул. Академика Шалимова — просп. Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам;

автобус № 2 — просп. Отрадный без заезда на ст. Киев-Волынский.

Перекрыты улицы:

ул. Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);

пров. Юрия Матущака (от перекрестка с ул. Волновахской);

ул. Ивана Дзюбы (от перекрестка с ул. Василия Доманицкого до перекрестка с ул. Василия Кучера);

ул. Пост-Волынской (от перекрестка с просп. Отрадным до перекрестка с ул. Новополевой);

ул. Академика Шалимова (от перекрестка с ул. Залесной);

ул. Волновахской (от перекрестка с бульв. Вацлава Гавела).

Следует заметить, что россияне атаковали столицу Украины вскоре после того, как президент США Дональд Трамп озвучил очередной ультиматум россии по прекращению войны в Украине. Начиная с 28 июля, он «дал зоссии 10 дней», после чего пообещал, что США «введут карательные тарифы на союзников рф», если они и дальше будут покупать дешевую нефть и газ у страны-агрессора. Впрочем, Трамп не был уверен, что это повлияет на путина, который хочет продолжения войны.

Фото ГСЧС

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