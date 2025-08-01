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Деньги

«єОселя» не спасает: украинцы редко берут ипотеку на жилье

13:31 1 августа 2025
Ипотека

Хотя за время существования льготной государственной программы ипотечного кредитования «єОселя» ею воспользовались 17 тысяч украинских семей, в целом ситуация с кредитами на покупку жилья в Украине далеко не лучшая. Так, по состоянию на 1 мая 2025 года ипотеку выплачивают всего 0,4% домохозяйств или 36 тысяч семей.

Такую статистику в комментарии «ФАКТАМ» привела Елена Дмитриева, первая заместитель председателя правления банка «Глобус». По ее словам, украинские банки выдали ипотечные кредиты на сумму более 35 млрд грн — это всего 3% общего кредитного портфеля банковского сектора, причем их выдают всего 10 банков из 60.

Также эксперт подчеркнула, что хотя за последний год ипотечные портфели банков в денежном исчислении выросли на 21%, количество выданных кредитов почти не изменилось, а по итогам 2024 было выдано 82% количества кредитов, выданных в 2021 году.

- Главная тенденция 2025 года — резкое сокращение ипотеки на вторичном рынке. По состоянию на 1 мая этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, количество таких кредитов уменьшилось более чем на 1600 — то есть на 64%. В то же время постепенно растет доля ипотеки под залог имущественных прав: месяцы прошлого года, — подчеркнула Елена Дмитриева.

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Что касается программы «єОселя», то, по словам эксперта, она остается главным драйвером развития ипотеки в Украине. Доля выданных по ней кредитов превышает 95% от общего количества ипотечных ссуд. В программе принимают участие 10 банков: 4 государственных и 6 коммерческих. При этом 93% кредитов выдается именно государственными банками.

Тем временем Минразвития запускает отдельную программу льготной ипотеки для ветеранов и их семей с ожидаемым объемом 60 млн евро.

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