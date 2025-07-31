Парамедик и волонтер Юлия «Тайра» Паевская, недавно перенесшая операцию на позвоночнике, прокомментировала обстрел Киева в ночь на 31 июля 2025 года.

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«Что касается ночного обстрела:

То, что я пережила в застенках россиян, то что я наблюдаю во время волн шахедов и ракет на наши города — не просто система преступлений, это сакрализованное зло — зло, принявшее свою сущность и которое гордится собой. У них существует наука пыток — это больше всего напоминает обряд, а не случайное насилие, это системный ритуал уничтожения человеческого достоинства.

В масштабах страны обстрелы мирных городов есть масштабируемые пытки целого народа.

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Ток в застенках, шахеды по мирным городам, системные избиения в российских тюрьмах, ракеты по многоэтажкам с детьми, информационные вбросы с пропагандистскими манипулятивными нарративами — это проявления трансцендентнальной тирании, направленной на разъединение нашей общности, и питается страхом своих целей.

Сегодня кремль пошел ва-банк, отвергнув окончательно попытки отбелить свои действия в глазах мирового сообщества.

Враг запускает волны шахедов и пропагандистских атак — более грязные, более хитрые, более глубокие. Они пытаются убить нас в наших домах и в наших душах — изнутри, чтобы не надо было побеждать нас на поле боя.

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И эта тирания имеет свой алгоритм:

1. Отделить человека от общества.

2. Лишить его голоса, правды, имени.

3. Заставить сомневаться в собственной ценности.

4. Поставить выживание выше достоинства.

5. Навязать язык неприятеля, категории неприятеля, ужас сформированный идеологами неприятеля.

6. И заставить поверить, что никто не придет на помощь.

Это сатанинский механизм уничтожения народа из-за разрушения доверия.

Чтобы победить, нужно понимать не демонологию, а механизм трансценденции тирании.

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Он преодолевается только тогда, когда мы остаемся единым целым.

Единство — это действие, самих слов мало.

Обязаны:

1. говорить правду, называть вещи и события словами определяющими их истинную сущность;

2. поддержать того, кого уничтожают, и физически и нравственно;

3. не соглашаться на язык ненависти;

4. выбирать достоинство в любой ситуации.

5. продолжать сопротивление, искать новые способы воздействия и борьбы.

Нас хотят истребить как нацию не только физически, но и через раздробление, токсическое уныние, навязанную рознь, искривление памяти, изменение языка, смыслов, навязать чувство бессилия.

Поэтому наше выживание — это не вопрос оружия, а вопрос построения и укрепления связи между людьми доброй воли.

Сейчас любое действие, которое может разъединять украинцев, я воспринимаю как работу на врага.

Когда мы вместе — мы трансцендируем их тиранию.

Они боятся оружия, но их величайший кошмар — осознание того, что мы сохраняем и приумножаем дальше решимость остаться свободными людьми.

Они боятся того, что мы все запомним и того, что даже в застенке или под обстрелом свободный человек не сдается, свободные люди объединяются.

Не мы начинали эту войну.

Безграничная скорбь по всем погибшим на этой войне…

А Украина будет всегда, фиг вы, суки, угадали", — написала она.

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