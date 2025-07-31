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«Сегодня кремль пошел ва-банк, отбросив окончательно попытки отбелить свои действия в глазах мирового сообщества», — Юлия Паевская («Тайра»)
Парамедик и волонтер Юлия «Тайра» Паевская, недавно перенесшая операцию на позвоночнике, прокомментировала обстрел Киева в ночь на 31 июля 2025 года.
«Что касается ночного обстрела:
То, что я пережила в застенках россиян, то что я наблюдаю во время волн шахедов и ракет на наши города — не просто система преступлений, это сакрализованное зло — зло, принявшее свою сущность и которое гордится собой. У них существует наука пыток — это больше всего напоминает обряд, а не случайное насилие, это системный ритуал уничтожения человеческого достоинства.
В масштабах страны обстрелы мирных городов есть масштабируемые пытки целого народа.
Ток в застенках, шахеды по мирным городам, системные избиения в российских тюрьмах, ракеты по многоэтажкам с детьми, информационные вбросы с пропагандистскими манипулятивными нарративами — это проявления трансцендентнальной тирании, направленной на разъединение нашей общности, и питается страхом своих целей.
Сегодня кремль пошел ва-банк, отвергнув окончательно попытки отбелить свои действия в глазах мирового сообщества.
Враг запускает волны шахедов и пропагандистских атак — более грязные, более хитрые, более глубокие. Они пытаются убить нас в наших домах и в наших душах — изнутри, чтобы не надо было побеждать нас на поле боя.
И эта тирания имеет свой алгоритм:
1. Отделить человека от общества.
2. Лишить его голоса, правды, имени.
3. Заставить сомневаться в собственной ценности.
4. Поставить выживание выше достоинства.
5. Навязать язык неприятеля, категории неприятеля, ужас сформированный идеологами неприятеля.
6. И заставить поверить, что никто не придет на помощь.
Это сатанинский механизм уничтожения народа из-за разрушения доверия.
Чтобы победить, нужно понимать не демонологию, а механизм трансценденции тирании.
Он преодолевается только тогда, когда мы остаемся единым целым.
Единство — это действие, самих слов мало.
Обязаны:
1. говорить правду, называть вещи и события словами определяющими их истинную сущность;
2. поддержать того, кого уничтожают, и физически и нравственно;
3. не соглашаться на язык ненависти;
4. выбирать достоинство в любой ситуации.
5. продолжать сопротивление, искать новые способы воздействия и борьбы.
Нас хотят истребить как нацию не только физически, но и через раздробление, токсическое уныние, навязанную рознь, искривление памяти, изменение языка, смыслов, навязать чувство бессилия.
Поэтому наше выживание — это не вопрос оружия, а вопрос построения и укрепления связи между людьми доброй воли.
Сейчас любое действие, которое может разъединять украинцев, я воспринимаю как работу на врага.
Когда мы вместе — мы трансцендируем их тиранию.
Они боятся оружия, но их величайший кошмар — осознание того, что мы сохраняем и приумножаем дальше решимость остаться свободными людьми.
Они боятся того, что мы все запомним и того, что даже в застенке или под обстрелом свободный человек не сдается, свободные люди объединяются.
Не мы начинали эту войну.
Безграничная скорбь по всем погибшим на этой войне…
А Украина будет всегда, фиг вы, суки, угадали", — написала она.
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