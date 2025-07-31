Российский след: действительно ли в Федерации подводного спорта зарабатывают на схемах с представителями страны-агрессора?

Вице-президент Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины Станислав Предко наладил с президентом Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) россиянкой Анной Аржановой незаконную схему заработка на спортсменах. Об этом говорится в материале-расследовании издания «Апостроф».

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Первыми о хитрой схеме заработка сообщили компании по изготовлению плавательных костюмов (www.finsuits.com). На своей странице в Instagram они заявляют, что Предко и Аржанова из-за незаконной системы с QR-кодами заставляют платить дополнительные средства за участие в международных соревнованиях CMAS. Хотя никаких официальных решений по этому поводу не было принято. Следовательно, многие лучшие мировые спортсмены с подводного плавания теперь должны платить дополнительные средства за использование старых костюмов на соревнованиях CMAS. Сообщается, что все поступления попадают в распоряжение Предко и Аржановой. По данным расследования, дочь Станислава Предко — Арина — участвовала в проектах CMAS как судья по проверке QR-кодов, а ее коллегой был Александр Одиноков, который, по сообщению Galinfo, уехал из Украины в 2022 году и не вернулся. Эти факты бросают тень на репутацию Украины как на международной спортивной арене, так и в борьбе Украины с российской агрессией.

Станислав Предко и Анна Аржанова



Семья Станислава Предко не впервые попадает в скандалы, в частности, за связи с функционерами страны-агрессора. Именно из-за этого в 2023 году Федерация подводного спорта и подводной деятельности Украины лишилась статуса национальной.

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Приказ о лишении статуса

Жена Предко Ирина пила алкогольные напитки на вечеринке с той же россиянкой Анной Аржановой и попала на общее фото.

Жена Станислава Предко Ирина на вечеринке с россиянкой Анной Аржановой

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Свою жену в составе официальной делегации от Украины на международные соревнования отправлял именно Станислав Предко. После этого скандала он якобы подал в отставку с поста президента федерации, но до сих пор занимает кресло вице-президента с возможностью принятия решений.

Станислав Предко, кроме того, до сих пор продолжает подписывать в Министерство молодежи и спорта заявки официальных делегаций на международные соревнования, которые оплачиваются за счет государства.

Так, в мае 2025 года он назначил сам себя руководителем украинской делегации на Чемпионате мира в Греции, а жену Ирину — судьей, хотя имеет ли она для этого достаточную квалификацию — неизвестно.

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Источники в федерации и министерстве на условиях off the record (не под запись) сообщают, что Станислав Предко пытается сделать жене Ирине действующую квалификацию судьи. На этих соревнованиях также не были представлены подопечные спортсмены ни Станислава, ни Ирины Предко.

В 2024 году Станислав Предко также возглавлял делегацию на тренировках по подготовке к соревнованиям и делегацию на самих соревнованиях на Евро-Африканском чемпионате. И также ни один его подопечный не принимал участия в соревнованиях (приказ о делегации на соревнования, состав на тренировках, состав на соревнованиях) Кроме того, женщины из делегации даже не выступали, ведь их имен нет в итоговых официальных протоколах соревнований. Причины этого — неизвестны (женские зачетная таблица 1, женская зачетная таблица 2).

Примечательно, что на тренировках к этим соревнованиям также был сын Станислава — Артем Предко, но в самих соревнованиях он тоже не участвовал. А уже в январе 2025 года выяснилось, что он стал советником министра молодежи и спорта Матвея Бедного.

Артем Предко с удостоверением советника министра молодежи и спорта Матвея Бедного

В материале-расследовании издание «Апостроф» отмечает, что журналисты сделали соответствующий запрос к министру Матвею Бедному относительно деятельности Станислава Предко в Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины.

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