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Лучший подарок: популярная певица ожидает ребенка
Популярная певица Роксолана Сирота (Roxolana), клип которой подвергли критике в сети, поделилась личной новостью. На своей странице в социальной сети артистка выложила фотографию, на которой стоит, поддерживая живот. Видно, что она в скором времени ожидает рождения ребенка. Судя по синему цвету ее одежды — это будет мальчик.
- Лучший подарок, — написала Роксолана под фото, намекая на свой день рождения, который отпраздновала накануне.
Роксолане исполнилось 28 лет. Своего мужа она тщательно скрывает, хотя ходят слухи, что это — сын бывшего сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко. Певица до последнего скрывала свое положение, хотя в комментариях под сообщением Джамала призналась, что уже давно догадывалась о положении артистки.
- Поздравляю, Боже как ты красива, — написала певица Таня Решетняк.
- Вау! — отреагировала Кола. — Приветствую.
- Аааа поздравляю тебя красавица, — добавила Джамала. — А я знала. По лицу было видно. Аааай приветствуем!
- Вааау! — отреагировала Злата Огневич. — Привет, такая хорошая новость.
Напомним, ранее телеведущая Леся Никитюк тайно родила сына.258
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