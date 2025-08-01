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Пенсии повысят: что известно о выплатах пенсионерам в 2026 году
Украинским пенсионерам следует ожидать повышения выплат в 2026 году. Традиционная индексация пенсий, запланированная на март, снова состоится. Она будет касаться солидарной трудовой пенсии, а ее размер будет зависеть от инфляции в 2025 году и темпов роста средней зарплаты, сообщает 24 канал.
Механизм расчета останется неизменным: пенсии будут перечислены на 50% инфляции плюс 50% роста средней зарплаты. В 2025 году пенсии уже повысили на 11,5% по этой формуле, и ожидается, что в следующем году этот показатель будет подобным или даже выше.
Помимо индексации на размер пенсий влияет также прожиточный минимум. Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, он вырастет:
- для детей до 6 лет — 2 783 грн;
- от 6 до 18 лет — 3 471 грн;
- для трудоспособных — 3 288 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность — 2 564 грн.
Эти показатели будут учтены при перерасчете минимальных и максимальных пенсий, а также надбавок.
Точные цифры индексации станут известны весной, когда Госстат опубликует данные по инфляции и средней зарплате за 2025 год.
Однако уже сейчас можно прогнозировать, что повышение выплат будет заметно.
Как писали «ФАКТЫ», в нынешнем году показатель средней зарплаты за год составил 17 486,60 гривен, что на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен). А, как известно, чем больше показатель средней зарплаты утверждают в ПФУ, тем на большие выплаты могут рассчитывать пенсионеры.579
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