Обречены на нищету? Почему индексация не спасает пенсионеров от бедности

Иногда пенсионеры получают выплаты от местных властей или благотворителей, но главным источником их доходов остается государственная пенсия.



При этом ее размер зависит от средней зарплаты по стране, собственной зарплаты и стажа. В случае выполнения нормы по количеству стажа и средней зарплате в 2025-м можно рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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Для расчета пенсии применяют следующую формулу: средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%.

Сейчас средняя зарплата за три года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой рассчитывается размер пенсии.

Издание приводит такой пример — человек всю жизнь работает на минимальную зарплату, но к своему 60-летию имеет полный стаж (35 лет). Минимальная зарплата составляет 8000 грн, это 41,17% средней зарплаты. Предполагается, что такое соотношение между минимальной и средней зарплатой сохранялось на протяжении всех 35 лет.

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В таком случае пенсию подсчитают так: 15 057,09*41,17%*35*1% = 2169,6 грн.

Эта сумма меньше минимальной пенсии. Поэтому Пенсионный фонд будет платить такому пенсионеру 2361 грн. (установленная законом минимальная пенсия на 2025 год).

Если этот пенсионер с 35 годами стажа на протяжении всей жизни получал среднюю зарплату, то размер его выплаты будет в несколько раз выше.

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Пенсию посчитают так: 15 057,09*100%*35*1% = 5269,9 грн.

А если зарплата была вдвое выше средней, то пенсия, соответственно, составит уже 10 539,9 грн.

«Если вам кажется, что это слишком низкая пенсия, то знайте, что на самом деле со временем ситуация для пенсионеров будет ухудшаться. Первые несколько лет после назначения пенсии ее полноценно не индексируют (Верховный суд считает это незаконным). В результате инфляция „съедает“ реальный размер пенсий ежегодно, и со временем выплаты становятся еще меньшими», — пишет издание.

В целом пенсии могут пересчитывать в связи с приобретением дополнительного стажа (если продолжить работать), в случае достижения определенного возраста (возрастные доплаты) или в пределах ежегодной индексации (размер зависит от роста зарплат и инфляции).

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Но ежегодная индексация также не позволяет удерживать размер пенсий на одном уровне. Это и есть ответ на вопрос, почему покупательная способность пенсионера стремительно падает с каждым годом.

Напомним, что даже известные украинские пенсионеры — такие как София Ротару или Василий Зинкевич — получают фактически мизерные пенсионные выплаты.

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