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В Украине выросла средняя зарплата: как это повлияет на расчет пенсий
В последние месяцы Пенсионный фонд Украины увеличил расходы на выплату пенсий, а также утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 17,9%.
Об этом сообщает госучреждение.
Согласно данным ПФУ, официальная зарплата в апреле составила 19 856,19 гривен, что на 3 008,21 гривен больше чем в апреле прошлого года (16 847,98 гривен).
В январе 2025 показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривен. В феврале 2025 года — на 21,8% до 18 589,38 гривен. В марте 2025 года — на 25,9% до 19 430,52 гривен.
Средняя зарплата для расчета пенсии выросла до 20 тысяч гривен. И этот показатель важен для многих украинцев.
Средняя зарплата важна как макроэкономический показатель, отражающий общий уровень заработной платы в стране или регионе. Она используется для анализа экономического положения, расчета пенсий и оценки уровня жизни населения, объясняют в одном из государственных банков.
К примеру, показатель средней заработной платы за 2024 год, утвержденный в феврале, учитывался для расчета индексации пенсии, проведенной с 1 марта.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составляла:
- январь — 14 974,56 гривен
- февраль — 15 267,60 гривен
- март — 15 433,98 гривен
- апрель — 16 847,98 гривен
- май — 17 178,87 гривен
- июнь — 18 806,63 гривен
- июль — 17 346,90 гривен
- август — 17 001,36 гривен
- сентябрь — 18 020,86 гривен
- октябрь — 18 704,98 гривен
- ноябрь — 18 823,31 гривен
- декабрь — 21 698,99 гривен
Средняя за год — 17 486,60 гривен.
Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).
То есть, чем больше показатель средней зарплаты утверждают в ПФУ, тем на большие выплаты могут рассчитывать пенсионеры.
Раньше мы рассказывали, какую пенсию получают звезды украинского шоу-бизнеса.221
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