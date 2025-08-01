Число погибших в Киеве возросло до 31 человека: первое августа объявлено Днем траура

В Киеве продолжается спасательная операция после российской атаки 31 июля. Еще одно тело деблокировали спасатели из-под завалов в Святошинском районе. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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«28 человек погибли, среди которых 3 детей — 2, 6 и 17 лет. 159 человек пострадали, в том числе 16 детей. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Позже руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших выросло до 31.

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По данным ГСЧС, 159 человек пострадали, в том числе 16 детей.

«Сейчас спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома. Сегодня в Киеве объявлен день траура. Выражаем искренние соболезнования родным погибших! Желаем скорейшего выздоровления всем раненым», — сообщили в ГСЧС.

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Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 31 июля страна-террорист нанесла удар по Киеву. На ужасную ночь отреагировали украинские звезды на своих страницах в социальной сети. В том числе, выкладывали видео и сообщения на английском языке. Ведущий Григорий Решетник обратился к европейцам, которые все не решаются на более жесткие шаги. А певица Злата Огневич написала, что пережила «адскую ночку». Артистка призналась, что успокаивалась, держа на руках соседскую собаку, с которой провела ночь в укрытии.

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