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Воздух тяжелый — будто разрезанный взрывами: украинские звезды отреагировали на очередную ракетную атаку россиян

15:39 31 июля 2025
Звезды культуры и медиа отреагировали на обстрел Киева россиянами 31 июля

россия в очередной раз нанесла масштабный комбинированный удар по столице Украины. В ночь на 31 июля страна-террорист убила семерых украинцев, среди которых 6-летний мальчик. На ужасную ночь отреагировали украинские звезды на своих страницах в социальной сети. В том числе, выкладывали видео и сообщения на английском языке.

- Киев, будьте осторожны!!! — умолял певец Дмитрий Монатик. — Все в укрытия!!!

Артист изложил стихотворение под названием «Мы понемногу исчезаем»: «То, что проектирует мозг… То в душе где-то властвует. Держимся родные… Насколько бы ни были отравлены…»

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Ведущий Григорий Решетник обратился к европейцам, которые все не решаются на более жесткие шаги.

- А Европа продолжает этих свиней приглашать на форумы и конференции — пытается услышать, выслушать или просто в очередной раз договориться вместе зарабатывать… Как же надоели эти двойные стандарты…

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Певица Злата Огневич, накануне показавшая премьеру скандального клипа, написала, что пережила «адскую ночку». Артистка призналась, что успокаивалась, держа на руках соседскую собаку, с которой провела ночь в укрытии.

Актриса Лилия Ребрик, которая сейчас вместе с детьми находится на отдыхе, написала в Instagram, что все равно следит за новостями и бодрствует ночью.

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- Даже когда ты в тысяче километров от дома, ты не спишь ночью, — призналась Лилия. — мониториш. Реагируешь на каждый звук. А потом видишь эти фото.

Как карточный снова сложился целый подъезд. Погибшие. Под завалами — люди. На руинах еще вчера чьей-то жизни — обломки, отрывки, разбитое стекло. Воздух тяжелый — будто разрезан взрывами, дымом и пылью.

Эти моменты насквозь пронизаны болью. Невозможно принять их, невозможно привыкнуть к ним. Невозможно будет НИКОГДА этого простить.

Певица Джамала на своей странице сообщила, что во время ночной атаки пострадала главная мечеть ДУМУ «Умма».

- россия системно и цинично бьет по мирным, — написал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. — Каждая такая ночь — еще одно подтверждение, что их цель — страх, разрушение и смерть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время ночной атаки российские террористы разрушили квартиру популярной телеведущей.

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