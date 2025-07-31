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Воздух тяжелый — будто разрезанный взрывами: украинские звезды отреагировали на очередную ракетную атаку россиян
россия в очередной раз нанесла масштабный комбинированный удар по столице Украины. В ночь на 31 июля страна-террорист убила семерых украинцев, среди которых 6-летний мальчик. На ужасную ночь отреагировали украинские звезды на своих страницах в социальной сети. В том числе, выкладывали видео и сообщения на английском языке.
- Киев, будьте осторожны!!! — умолял певец Дмитрий Монатик. — Все в укрытия!!!
Артист изложил стихотворение под названием «Мы понемногу исчезаем»: «То, что проектирует мозг… То в душе где-то властвует. Держимся родные… Насколько бы ни были отравлены…»
Ведущий Григорий Решетник обратился к европейцам, которые все не решаются на более жесткие шаги.
- А Европа продолжает этих свиней приглашать на форумы и конференции — пытается услышать, выслушать или просто в очередной раз договориться вместе зарабатывать… Как же надоели эти двойные стандарты…
Певица Злата Огневич, накануне показавшая премьеру скандального клипа, написала, что пережила «адскую ночку». Артистка призналась, что успокаивалась, держа на руках соседскую собаку, с которой провела ночь в укрытии.
Актриса Лилия Ребрик, которая сейчас вместе с детьми находится на отдыхе, написала в Instagram, что все равно следит за новостями и бодрствует ночью.
- Даже когда ты в тысяче километров от дома, ты не спишь ночью, — призналась Лилия. — мониториш. Реагируешь на каждый звук. А потом видишь эти фото.
Как карточный снова сложился целый подъезд. Погибшие. Под завалами — люди. На руинах еще вчера чьей-то жизни — обломки, отрывки, разбитое стекло. Воздух тяжелый — будто разрезан взрывами, дымом и пылью.
Эти моменты насквозь пронизаны болью. Невозможно принять их, невозможно привыкнуть к ним. Невозможно будет НИКОГДА этого простить.
Певица Джамала на своей странице сообщила, что во время ночной атаки пострадала главная мечеть ДУМУ «Умма».
- россия системно и цинично бьет по мирным, — написал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. — Каждая такая ночь — еще одно подтверждение, что их цель — страх, разрушение и смерть.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время ночной атаки российские террористы разрушили квартиру популярной телеведущей.190
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