Одиннадцать погибших и 135 раненых: в Киеве разбирают завалы и подсчитывают пострадавших вследствие ночного удара врага

Россияне в ночь на 31 июля обстреляли Киев. В результате российской атаки в столице погибли уже 11 человек. К ликвидации последствий обстрела в Киеве привлечены более 1200 полицейских и спасателей. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

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«По состоянию на 15:30 вблизи разрушенных многоэтажек продолжаются поисково-спасательные работы. Работники ГСЧС уже вывезли почти 500 тонн строительных конструкций, убрали 36 уничтоженных транспортных средств. К поиску людей под завалами привлечены 4 кинологических расчета. Психологи полиции и ГСЧС оказали помощь почти сотне пострадавших. Полицейские получили от граждан более 2000 сообщений, в частности, о поврежденном имуществе — на месте происшествия следователи продолжают принимать заявления от граждан», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оставшиеся без документов люди уже оформили по меньшей мере 4 ID-карты и одно водительское удостоверение. Специалисты предоставили десятки консультаций по возобновлению документов.

«К сожалению, количество пострадавших в результате атаки россии на жилые дома продолжает расти. Все подразделения системы МВД будут работать на местах до полного завершения поисково-спасательных и аварийных работ», — сообщили в ГСЧС.

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Как сообщил мэр города Виталий Кличко, пострадали 135 жителей Киева. Среди них 12 детей.

«В стационарах больниц находятся 30 пострадавших. В том числе 5 детей. 97 человек получили помощь медиков амбулаторно», — сообщил он.

Кличко добавил, что 1 августа в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

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«В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 1 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия», — сообщил он.

В ГСЧС добавили, что в Киеве более 40 человек получили психологическую помощь от психологов ГСЧС.

«Специалисты поддерживают местных жителей, которые пострадали в результате российской массированной атаки, в самые тяжелые мгновения — когда паника, страх и шок сковывают. Их присутствие помогает успокоиться, почувствовать сопротивление и не остаться один на один с пережитым», — говорится в сообщении спасателей.

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