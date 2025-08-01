41.39 / 41.93 47.59 / 48.37
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Рада, что на мне было нижнее белье»: Дженнифер Лопес пережила конфуз во время концерта

21:31 1 августа 2025
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, продолжающая триумфальный тур по городам Европы, сияла во время своего выступления в Варшаве. Для шоу она надела металлический бюстгальтер с соответствующей юбкой с бахромой. Когда она шла по сцене, ее блестящая юбка вдруг упала вниз — и зрители увидели нижнее белье звезды.

«Спасибо, Варшава! — крикнула Лопес к публике в момент, когда застежка ее юбки неожиданно порвалась. — О! Я тут в нижнем белье».

Одна из танцовщиц подбежала к ней и попыталась прикрыть, но певица «бросила порванную одежду в толпу», пишет издание Fox News.

Дженнифер ничуть не смутил пикантный момент с одеждой

РЕКЛАМА

«Я рада, что они закрепили этот костюм, и я рада, что на мне было нижнее белье, — сказала она. — Я обычно не ношу нижнее белье».

Джей Ло после Варшавы выступит в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Непонятно, предпринимаются ли какие-либо дополнительные меры, чтобы предотвратить очередной инцидент на сцене.

Гастроли, начавшиеся в начале этого месяца, являются ее первым масштабным туром за шесть лет. Лопес должна была отправиться в тур This is Me Live еще летом 2024 года, но отменила концерты, чтобы провести время с семьей.

РЕКЛАМА

Представители тогда объяснили, что Джей Ло «возьмет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями». Затем стало известно, что они с Беном Аффлеком расстаются.

Напомним, Дженнифер Лопес повергла в шок поклонников «непристойным» выступлением на концерте на острове Тенерифе.

396

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карты Таро, фото из открытых источников

Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа

Андрей Исаенко

«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны

Гороскоп на 1 августа 2025 года для каждого знака зодиака

Ракам пойдет на пользу одиночество, а Весам и Водолеям нужно избегать конфликтов: гороскоп на 1 августа

Максим Галкин показал свежие фото сына Гарри - фото

Максим Галкин показал свою «ксерокопию» — сына Гарри

Следующий материал
Новости партнеров