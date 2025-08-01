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«Рада, что на мне было нижнее белье»: Дженнифер Лопес пережила конфуз во время концерта
Дженнифер Лопес, продолжающая триумфальный тур по городам Европы, сияла во время своего выступления в Варшаве. Для шоу она надела металлический бюстгальтер с соответствующей юбкой с бахромой. Когда она шла по сцене, ее блестящая юбка вдруг упала вниз — и зрители увидели нижнее белье звезды.
«Спасибо, Варшава! — крикнула Лопес к публике в момент, когда застежка ее юбки неожиданно порвалась. — О! Я тут в нижнем белье».
Одна из танцовщиц подбежала к ней и попыталась прикрыть, но певица «бросила порванную одежду в толпу», пишет издание Fox News.
«Я рада, что они закрепили этот костюм, и я рада, что на мне было нижнее белье, — сказала она. — Я обычно не ношу нижнее белье».
Джей Ло после Варшавы выступит в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Непонятно, предпринимаются ли какие-либо дополнительные меры, чтобы предотвратить очередной инцидент на сцене.
Гастроли, начавшиеся в начале этого месяца, являются ее первым масштабным туром за шесть лет. Лопес должна была отправиться в тур This is Me Live еще летом 2024 года, но отменила концерты, чтобы провести время с семьей.
Представители тогда объяснили, что Джей Ло «возьмет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями». Затем стало известно, что они с Беном Аффлеком расстаются.
Напомним, Дженнифер Лопес повергла в шок поклонников «непристойным» выступлением на концерте на острове Тенерифе.396
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