- 17.07 22:27 Самый модный сувенир-2025: как выбрать подарок
- 17.07 21:59 Великолепная заправка для салатов: готовится просто и быстро
- 17.07 21:29 Дженнифер Лопес отметит день рождения концертом в Турции
- 17.07 21:00 Делайте это во время ходьбы и можете за месяц потерять до 4 кг веса
- 17.07 20:55 «Шахтер» сыграл в гостях вничью с «Ильвесом» и вышел в отборе Лиги Европы на турецкого гранда: видеообзор матча
- 17.07 20:35 У него был позывной «Мэджик», что означает волшебник: под Купянском погиб 28-летний воин из Запорожской области
- 17.07 20:07 Консервированные огурцы с кетчупом: необычно, но очень вкусно
- 17.07 19:39 Украина разворачивает десятки тысяч перехватчиков, чтобы остановить российские «Шахеды»
- 17.07 19:14 Впервые за долгое время: популярная телеведущая обратилась к сети
- 17.07 19:02 Близнецам — «Дама мечей» и решительность, Весам — «Рыцарь Жезлов» и бурные эмоции: Таро-прогноз на 18 июля
- 17.07 18:44 путин уже ответил на ультиматум Трампа: аналитик объяснил замысел кремля
- 17.07 18:30 В Польше закрывают приюты для украинских беженцев
Дженнифер Лопес отметит день рождения концертом в Турции
Мировая поп-икона Дженнифер Лопес, которая возрождает карьеру, поделилась своим восторгом от предстоящего концерта в Анталии всего за день до своего дня рождения — 23 июля. В коротком видеообращении к поклонникам звезда в предвкушении сказала: «И устройте вечеринку накануне дня рождения. 23 июля в Анталии со всеми вами. Я не могу дождаться. Я увижу вас. И мы не будем спать всю ночь. Я увижу вас там», пишет Turkiye today.
Выступление Лопес в Анталии является частью мирового турне Up All Night Live in 2025. Это знаменует ее возвращение в Турцию после шестилетнего перерыва. После концерта в Анталии 23 июля она также планирует выступить в Стамбуле 5 августа.
Ожидается, что оба концерта соберут большое количество зрителей, и поклонники стремятся увидеть выступление звезды вживую в двух крупных городах Турции. Шоу в Анталии имеет особое значение, поскольку оно состоится накануне дня рождения Лопес, что делает его как личным праздником, так и публичным событием. Напомним, 24 июля звезде исполнится 56 лет.
Ранее Дженнифер Лопес растрогала признанием о том, что просто хочет наслаждаться каждой минутой.
Фото Getty Images108
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Дама мечей» и решительность, Весам — «Рыцарь Жезлов» и бурные эмоции: Таро-прогноз на 18 июля