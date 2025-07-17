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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметит день рождения концертом в Турции

21:29 17 июля 2025
Дженнифер Лопес. Фото Getty Images

Мировая поп-икона Дженнифер Лопес, которая возрождает карьеру, поделилась своим восторгом от предстоящего концерта в Анталии всего за день до своего дня рождения — 23 июля. В коротком видеообращении к поклонникам звезда в предвкушении сказала: «И устройте вечеринку накануне дня рождения. 23 июля в Анталии со всеми вами. Я не могу дождаться. Я увижу вас. И мы не будем спать всю ночь. Я увижу вас там», пишет Turkiye today.

Выступление Лопес в Анталии является частью мирового турне Up All Night Live in 2025. Это знаменует ее возвращение в Турцию после шестилетнего перерыва. После концерта в Анталии 23 июля она также планирует выступить в Стамбуле 5 августа.

Ожидается, что оба концерта соберут большое количество зрителей, и поклонники стремятся увидеть выступление звезды вживую в двух крупных городах Турции. Шоу в Анталии имеет особое значение, поскольку оно состоится накануне дня рождения Лопес, что делает его как личным праздником, так и публичным событием. Напомним, 24 июля звезде исполнится 56 лет.

Ранее Дженнифер Лопес растрогала признанием о том, что просто хочет наслаждаться каждой минутой.

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Фото Getty Images

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