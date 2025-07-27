Дженнифер Лопес шокировала поклонников «непристойным» выступлением на концерте

Дженнифер Лопес, поразившая поклонников идеальной фигурой и невероятным прессом, удивила публику и во время своего выступления на фестивале Cook Music Fest на Тенерифе. Концерт состоялся в рамках ее тура Up All Night — первого за шесть лет. 55-летняя артистка привлекла внимание своей смелой сценической хореографией, включавшей серию сексуально подозрительных поз. Некоторые почитатели назвали выступление «непристойным», пишет издание Tribune.

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Лопеc, которая в начале этого года окончательно оформила развод с актером и режиссером Беном Аффлеком, казалось, не была обеспокоена недавними личными проблемами, когда исполняла энергичный сет. Во время своего выступления ее видели верхом на танцовщице, которая неоднозначно взаимодействовала с двумя другими, пела на четвереньках, а в какой-то момент уселась на плечи исполнителя в провокационной позе.

Хотя некоторые зрители выражали обеспокоенность по поводу откровенного характера шоу, предполагая, что оно неуместно для матери двух детей, другие защищали свободу звезды выражать себя творчески. Сравнения проводились с поп-певицей Сабриной Карпентер, которая также столкнулась с критикой за рискованные выступления.

Кроме хореографии, Лопес дебютировала с новой песней во время шоу, которую многие поклонники интерпретировали как размышления о ее отношениях с Аффлеком. Представляя трек, Лопес рассказала, что вдохновением для него стала бессонная ночь. Текст песни, содержащий строки «Любовь, которую я хочу, любовь, которая мне нужна, она начинается во мне» и «Спасибо за шрамы, которые ты оставил на моем сердце», указывал на тему разбитого сердца, роста и стойкости.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Дженнифер Лопес прямо во время концерта получила предложение руки и сердца.

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