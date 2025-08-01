Мне было уже сложно: популярная певица расстается с мужем-продюсером

Популярная певица, блогер и телеведущая Ольга Горбачева, дочь которой стала певицей, удивила новостью. Она уже восемь месяцев не в отношениях с мужем — известным продюсером Юрием Никитиным. Об этом Ольга рассказала в проекте «Слава+».

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По словам Горбачевой, инициатором развода стала именно она. Напомним, пара имеет двух общих дочерей и уже пережила один развод, после которого снова вышла замуж.

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«Мы не в официальной стадии, но до нее близко , — сказала Ольга. — Мы последние восемь месяцев как завершили наши отношения. Почему? Это очень комплексный вопрос, он не связан с третьими лицами. Он связан с моими личными процессами… Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня супер-прекрасный муж. Я поняла, из-за моих гормональных изменений, процесс умирания, который происходит в последние три года, что есть в моей жизни что-то, от чего я должна отказаться, чтобы у меня был ресурс строить что-то новое … Мне было уже сложно в отношениях, Юре тоже. Мы решили, что снова попробуем быть отдельно …».

В сети Ольгу поддержали.

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Известно, что с начала полномасштабного вторжения семья Горбачевой и Никитина с дочками живет за границей. Ольга часто бывает в Киеве, признаваясь, что именно здесь она черпает энергию.

Ранее сеть была возмущена заявлением Юрия Никитина.

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