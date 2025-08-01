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На беременную жену игрока сборной Италии напала акула (фото)
Беременная жена баскетболиста сборной Италии и экс-игрока НБА Данило Галлинари — 39-летняя итальянская телеведущая Элеонора Бой подверглась нападению акулы в Пуэрто-Рико, сообщает Repubblica. Ранее в Австралии акулы съели 21-летнего футболиста.
Красавица купалась на Исла-Верде, одном из самых известных пляжей Пуэрто-Рико, когда акула укусила ее за правое бедро. В результате нападения у Элеоноры образовалась открытая рана, ее сразу доставили в больницу. Состояние итальянки стабильно, ее жизни ничего не угрожает.
Добавим, что Данило Галлинари целых 16 лет отыграл в НБА, защищая цвета в «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», а еще «Клипперс», «Оклахомы», «Атланты», «Вашингтона», «Детройта» и «Милуоки». Начиная с нынешнего сезона, форвард выступает за клуб «Вакерос де Баямон» из Пуэрто-Рико, куда он перебрался вместе с женой. У пары растут 5-летняя дочь Анастасия и 2-летний сын Родольфо.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский серфер погиб после нападения акулы на Гавайях.
Фото Instagram
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