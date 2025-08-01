- 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 19:54 Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
- 19:37 «Террор не знает границ»: украинский посол обратился к немецким партнерам после удара по Киеву
- 19:22 Оккупанты ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд
- 19:15 Это печально и отвратительно: Трамп о массированном ударе рф по Киеву
- 18:56 Самое время: блогер Марина рассказала, как постирать большое одеяло, и почему это нужно сделать сейчас
- 18:33 Снова тяжелый удар: бывшая лучшая подруга Меган Маркл развелась с мужем
- 18:33 Это не США: аналитик назвал страну, которая может заставить путина остановить войну
- 17:52 Пенсионерам обещают больше денег в следующем году: на какие суммы могут рассчитывать люди на заслуженном отдыхе
- 16:53 Вкусные огурцы в томате с помидорами и грибами: рецепт от Ольги Матвей
- 16:39 Украина предлагает перейти от обмена заявлениями к разговору лидеров: что ответил Зеленский Трампу и путину
- 16:31 Новые санкции ЕС не повлияли на стоимость российской нефти, — СМИ
Оккупанты ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд
Почти каждый день пограничная с россией Сумская область подвергается атакам со стороны оккупантов. Вечером 1 августа враг атаковал Сумы. Удар пришелся по железнодорожному вокзалу.
В результате атаки поврежден поезд № 45 Харьков — Ужгород. В вагонах повреждены окна. Среди пассажиров травмированных нет, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, российские военные ударили по вокзалу двумя беспилотниками.
«Пассажиры поезда не пострадали, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику», — написал он.
В Сумах сегодня также возникли перебои со светом из-за атак врага на объекты энергетической инфраструктуры региона.
Утром 1 августа русские войска обстреляли из артиллерии деревню в Эсманской общине, расположенное в непосредственной близости к границе с россией. В результате обстрела ранена 66-летняя женщина. Она получила осколочные ранения, госпитализирована, добавили в ОВА.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 1 августа россияне атаковали Белоцерковский и Запорожский районы. Есть жертва и раненые.41
Читайте нас в Facebook