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Происшествия

Оккупанты ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд

19:22 1 августа 2025
В вагонах поезда повреждены окна, фото Сумская ОВА

Почти каждый день пограничная с россией Сумская область подвергается атакам со стороны оккупантов. Вечером 1 августа враг атаковал Сумы. Удар пришелся по железнодорожному вокзалу.

В результате атаки поврежден поезд № 45 Харьков — Ужгород. В вагонах повреждены окна. Среди пассажиров травмированных нет, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, российские военные ударили по вокзалу двумя беспилотниками.

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«Пассажиры поезда не пострадали, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику», — написал он.

В Сумах сегодня также возникли перебои со светом из-за атак врага на объекты энергетической инфраструктуры региона.

Утром 1 августа русские войска обстреляли из артиллерии деревню в Эсманской общине, расположенное в непосредственной близости к границе с россией. В результате обстрела ранена 66-летняя женщина. Она получила осколочные ранения, госпитализирована, добавили в ОВА.

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Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 1 августа россияне атаковали Белоцерковский и Запорожский районы. Есть жертва и раненые.

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