Оккупанты ночью атаковали Белоцерковский и Запорожский районы: есть жертва и раненые

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 1 августа оккупанты нанесли серию ударов по Белоцерковскому району Киевской области. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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«В ночь на 1 августа россияне нанесли серию ударов по Белоцерковскому району. В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий. К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которых робототехника. Пострадавших нет», — говорится в сообщени.

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Кроме того, российские террористы били по Запорожскому району Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Один мужчина ранен, один — погиб в результате вражеских ударов по Запорожскому району. Россияне продолжают атаки на Запорожскую область. В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина. В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина пострадал. Ему оказывается ся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

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Позже он сообщил, что 63-летний мужчина погиб и пять человек получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.

«Всего за сутки оккупанты нанесли 614 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Войска россии осуществили 9 авиационных ударов по Малокатериновке, Веселянке, Орехову, Малиновке и Белогорью. 441 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковал Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное. 7 обстрелов из РСЗО накрыли Малокатериновку, Веселянку, Гуляйполе и Щербаки. 157 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Преображенки, Малой Токмачки и Волшебного. Поступило 45 сообщений о разрушении квартир и частных домов», — написал он.

Также от обстрелов пострадала Днепропетровская область. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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«Были удары беспилотниками по Синельниковщине. А именно Васильковской, Украинской и Николаевской громадах. Пострадала 35-летняя женщина. Возникло несколько пожаров. Горели два фермерских хозяйства, лицей, почта. Загорелось и на территории частного домовладения. Ударила российская армия и по Покровской громаде. Поврежден частный дом. По предварительной информации, из-под завалов извлекли двоих детей. Подробности уточняем. Продолжались атаки на Никопольщину — райцентр, Красногригорьевскую, Марганецкую громады. Враг терроризировал местных жителей артиллерией и беспилотниками. Пострадал 25-летний мужчина. Лечится амбулаторно. Повреждена инфраструктура, авто. По уточненной информации, из-за попадания FPV-дрона по Никополю вчера после обеда поврежден частный дом», — сообщил он.

В Киеве продолжается спасательная операция после вражеской атаки 31 июля. На сегодня известно о 27 погибших, из них — 3 детей. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 31 июля захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами — массированный удар вновь пришелся на Киев — есть разрушение жилой застройки. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома.

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