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Происшествия

Оккупанты атаковали Шостку дронами и КАБами: есть погибшие и раненые

14:06 14 июля 2025
Россияне атаковали Шостку дронами и корректируемыми бомбами

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 14 июля оккупационная армия нанесла комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил корректируемые авиабомбы и беспилотники.

По данным Прокуратуры Сумщины, в результате авиаудара по Шостке есть погибшие и раненые, в том числе ребенок.

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«При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 14 июля 2025 года ночью враг, применяя, по предварительным данным, корректируемые авиационные бомбы и беспилотники, нанес комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. В результате атаки врага погибли двое мужчин, ранен еще один мужчина, две 30-летние женщины и 7-летний сын одной из них», — говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия атаки.

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В свою очередь, в Нацполиции сообщили, что взрывами повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, шесть частных домов, четыре нежилых помещения, три гаражных бокса, автобус и легковой автомобиль.

По данным ГСЧС Украины, погибли двое мужчин 50 и 55 лет. Ранены четверо жителей одного из многоквартирных домов.

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Как писали «ФАКТЫ», вечером 12 июля массированный удар БпЛА получила гражданская инфраструктура Шосткинской громады — горели нежилые помещения.

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