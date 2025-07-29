Дроны атаковали Ростовскую область россии и оккупированный Донецк (фото, видео)

Российская Ростовская область снова страдает от атак дронов. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщают о взрывах в небе, пишет Telegram-канал SHOT.

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По словам местных жителей, взрывы начали греметь после 2 часов ночи, всего было слышно минимум 5−7 громких взрывов.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА атаковали Каменск-Шахтинское, Сальск, Волгодонск, пишет Telegram-канал ASTRA.

«В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники. На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель», — сообщил он.

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Движение поездов через ж/д станцию «Сальск» было приостановлено. Об этом сообщили в РЖД.

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«Повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд», — говорится в сообщении.

Также была атакована тяговая подстанция «Двойная» в п. Орловский Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что российская ПВО уничтожила 74 украинских беспилотника за ночь.

Оккупированный россией Донецк также подвергся массированному удару беспилотников. Из-за этого, по данным местным Telegram-каналов, часть города осталась без электричества, пишет Telegram-канал ASTRA.

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Удар пришелся по отелю «Донбасс Палас». Оккупационная администрация сообщает, что больше 150 000 жителей оккупированной части Донецкой области остались без света в результате атаки.

Как писали «ФАКТЫ», в марте Сальск уже был атакован дронами. Тогда из-за падения беспилотника были выбиты стекла в магазине, художественной галерее и многоквартирном доме.

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